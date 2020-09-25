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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات والأدوات المنزلية وخصومات مذهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات والأدوات المنزلية وأقوي العروض والتخفيضات، ومنها صانع الطعام كينوود ب 139 ريال، ولصنع أفضل قهوة، والأحتفاظ بها ساخنة أطول وقت ممكن ترمس اليف فلورا 2 قطعة ب 49 ريال، و كسرولا نيو لايف 8 قطع أحجام مختلفة ب 225 ريال، ولتقطيع الخضار دون عناء قطاعة خضار من مولينكس ومعها وعاء إضافي ب 119 ريال، هاتف جوال هونر 19 ي سعة 64 جيجا بايت ب 499 ريال، وجوال هواوي نوفا 17ي سعة 128 جيجا بايت ب 999 ريال.
عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات والأدوات المنزلية وخصومات مذهلة
طقم جرانيت من هوم واي يتكون من 10 قطع أسود اللون سوف يزين مطبخك ب 99 ريال، قدر ضغط ماركة السيف ب 125 ريال، شاشة ارو ال اي دي حجم 32 بوصة ب 289 ريال، و حجم ال 50 بوصة ب 899 ريال، شاشة من microoigt حجم 55 بوصة ب 1199 ريال سمارت تي في، شاشة أورو ال اي دي 43 بوصة ب 589 ريال، شاشة أور اي دي سمارت حجم 55 بوصة ب 1129 ريال، شاشة اي تي سي ال اي دي حجم 50 بوصة سمارت ب 1099 ريال.
عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات
شاشة Geeprs حجم 32 بوصة ب 469 ريال، شاشة Arino حجم 65 بروصة سمارت ب 1899 ريال، و ال 32 بوصة ب 369 ريال، ريسيفر فيفاكس ديجيتال ب 69 ريال.
عروض العثيم الاسبوعية على أدوات الطبخ
طقم 3 قطع حافظة للطعام في الثلاجة ب 39.95 ريال، طقم 8 قطع استانلس من السيف ب 249 ريال، قدر أحجام مختلفة غير لاصق من سويت هو الأسعار تتراواح مابين 54 ريال، إلى 64 ريال، مساحة إرضيات ب 18.95 ريال، سطل مع مساحة من بريتماكس ب 39.95 ريال، فحم شواء الشرقية 4 كيلو ب 23.95 ريال.
ميكرويف كهربائي سعة 20 لتر من هومر ب 199 ريال، غلاية مياه لتحضير جميع أنواع المشروبات الساخنة من كيك أون ستيل ب 39 ريال، قدر ضغط سعة 8 لتر يعمل بالكهرباء ب 319 ريال، عجانة لتحضير المخبوزات سعة 4 لتر ب 319 ريال، محضر قهوة تركي ب 99 ريال، مقلاة ايبو ب 65 ريال، مكواة ملابس جاف من بانيكس ب 49 ريال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات والأدوات المنزلية وخصومات مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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