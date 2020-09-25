نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات والأدوات المنزلية وخصومات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات والأدوات المنزلية وأقوي العروض والتخفيضات، ومنها صانع الطعام كينوود ب 139 ريال، ولصنع أفضل قهوة، والأحتفاظ بها ساخنة أطول وقت ممكن ترمس اليف فلورا 2 قطعة ب 49 ريال، و كسرولا نيو لايف 8 قطع أحجام مختلفة ب 225 ريال، ولتقطيع الخضار دون عناء قطاعة خضار من مولينكس ومعها وعاء إضافي ب 119 ريال، هاتف جوال هونر 19 ي سعة 64 جيجا بايت ب 499 ريال، وجوال هواوي نوفا 17ي سعة 128 جيجا بايت ب 999 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات والأدوات المنزلية وخصومات مذهلة

طقم جرانيت من هوم واي يتكون من 10 قطع أسود اللون سوف يزين مطبخك ب 99 ريال، قدر ضغط ماركة السيف ب 125 ريال، شاشة ارو ال اي دي حجم 32 بوصة ب 289 ريال، و حجم ال 50 بوصة ب 899 ريال، شاشة من microoigt حجم 55 بوصة ب 1199 ريال سمارت تي في، شاشة أورو ال اي دي 43 بوصة ب 589 ريال، شاشة أور اي دي سمارت حجم 55 بوصة ب 1129 ريال، شاشة اي تي سي ال اي دي حجم 50 بوصة سمارت ب 1099 ريال.

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عروض العثيم الاسبوعية على الشاشات

شاشة Geeprs حجم 32 بوصة ب 469 ريال، شاشة Arino حجم 65 بروصة سمارت ب 1899 ريال، و ال 32 بوصة ب 369 ريال، ريسيفر فيفاكس ديجيتال ب 69 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية على أدوات الطبخ

طقم 3 قطع حافظة للطعام في الثلاجة ب 39.95 ريال، طقم 8 قطع استانلس من السيف ب 249 ريال، قدر أحجام مختلفة غير لاصق من سويت هو الأسعار تتراواح مابين 54 ريال، إلى 64 ريال، مساحة إرضيات ب 18.95 ريال، سطل مع مساحة من بريتماكس ب 39.95 ريال، فحم شواء الشرقية 4 كيلو ب 23.95 ريال.

ميكرويف كهربائي سعة 20 لتر من هومر ب 199 ريال، غلاية مياه لتحضير جميع أنواع المشروبات الساخنة من كيك أون ستيل ب 39 ريال، قدر ضغط سعة 8 لتر يعمل بالكهرباء ب 319 ريال، عجانة لتحضير المخبوزات سعة 4 لتر ب 319 ريال، محضر قهوة تركي ب 99 ريال، مقلاة ايبو ب 65 ريال، مكواة ملابس جاف من بانيكس ب 49 ريال.