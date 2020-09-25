نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايدي هوم السعودية للشاشات والجوالات بخصومات وتخفيضات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتسم عروض ايدي هوم السعودية وخاصةً للشاشات والجوالات بالتخفيضات الهائلة الموجودة على أسعار المنتجات، وتبدأ هذه العروض منذ يوم 20 سبتمبر 2020 وتستمر حتى نهاية الشهر الذي يوافق يوم 30 سبتمبر 2020، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي التسعون، فيوجد عروض على الشاشات والجوالات ذات الإمكانيات العالية، وفي نفس الوقت بخصومات كبيرة على أسعارهم، حيث تقدم المتاجر بشكلٍ عام عروض على جميع المنتجات مثل الأغذية، الأجهزة، الإلكترونيات، منتجات العناية شخصية، ونستعرض لكم اليوم مجموعة من أفضل العروض التي تقدمها ايدي هوم السعودية على هذه المنتجات.

عروض ايدي هوم السعودية للشاشات

تتضمن عروض ايدي هوم بمناسبة اليوم الوطني 90، مجموعة من الشاشات بأحجام، ماركات، أسعار مختلفة لتلائم إحتياجات جميع الأفراد، فمن هذه العروض:

شاشة تلفزيون من سامسونج، 75 بوصة، فقط بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 15399 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من سامسونج، 65 بوصة، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 10999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من سوني، 85 بوصة، بسعر 9499 ريال سعودي بدلًا من 12999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من ال جي، 86 بوصة، بسعر 9499 ريال سعودي بدلًا من 18499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من سامسونج، 82 بوصة، بسعر 7999 ريال سعودي بدلًا من 13999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من ال جي، 65 بوصة، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 6199 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من تي سي ال، 65 بوصة، بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من توشيبا، 55 بوصة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من توشيبا، 43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون من سكاي ورث، 43 بوصة، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

خصومات على أسعار الجوالات في ايدي هوم

بادروا بإقتناء جوال بمواصفات وإمكانيات عالية من سامسونج، هواوي، ايفون، بخصومات هائلة بمناسبة اليوم الوطني 1442هـ، وذلك في عروض ايدي هوم السعودية.