نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات اليوم بالسعودية وأحدث العروض على جميع الفئات والأنواع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار السيارات اليوم بالسعودية وأحدث العروض المقدمة من أشهر معارض السيارات في بلاد الحرمين، حيث تقدم شركة الصالح للسيارات عرض على أحدث موديلات سيارات الرينو 2020 سيمبول Pe، مواصفات تلك السيارة أكثر من رائعة بجانب أن سعرها ممتاز، محرك رينو سيمبل Pe بقوة 102 حصان، وسعته التخزينية 50 لتر، أوتوماتيك، وتملك مقاعد مريحة جداً مخملية، استهلاك الوقود جيد بمعدل 13.9 كلم/ لتر، ومدة الضمان سارية لخمس سنوات، كل ذلك وأكثر ب 28.000 ريال.

أسعار السيارات اليوم بالسعودية وأحدث العروض على جميع الفئات والأنواع

عروض شركة الجميح على السيارات بدأت مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 90 وسوف تستمر حتي نهاية هذا الشهر، على سيارات GA4GE بضمان 5 سنوات، وقسط شهري يبدأ من 990 ريال، وتقدم الشركة العديد من الخدمات المذهلة للعملاء، سواء كانت خدمة الصيانة سنتين من شراء السيارة، أو المساعدة على الطريق في أي وقت، بجانب أن الضمان المشمول به السيارة مفتوح الكيلومترات، والعروض تشمل جميع أنواع السيارات الموجودة في الشركة، ولن يحصل أول قسط إلا بعد 90 يوم من الشراء.

أسعار السيارات اليوم بالسعودية تويوتا 2020

تقدم شركة تويتا للسيارات بالمملكة عروض رائعة على أحدث موديلات سيارات تويوتا 2020 بقسط يبدأ 499 ريال، بالنسبة لموديلات الكورولا، وأفالون، ويارس، وقسط يبدأ ب 599 ريال، لاند كروز وبريفيا، و إينوفا، والهايلكس.

عروض شركة العيسي للسيارات

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني تقدم شركة العيسي تخفيضات على خدمات صيانة السيارات بفروع الشركة وتنتهي العروض بداية شهر أكتوبر، فإذا كنت ترغب في إصلاح صدامك المخدوش، ليصبح جديد مره أخري لن يكلف الأمر أكثر من 390 ريال، السعر شامل الدهان وأجر التصليح، وعرض أخر على تغير زيت المحرك بزيوت تخليقية ب 90 ريال فقط.