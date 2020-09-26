صيحات متنوعة من الأحذية 2020 بتصميمات مميزة ومختلفة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرفي على صيحات متنوعة من الأحذية 2020 وأحدث صيحات أحذية الخريف والشتاء الأنيقة حيث تعتبر القاعدة الأساسية لارتداء البنطلون الجينز الواسع مع الهاف بوت دليلك لمعرفة جميع أنواع الأحذية المناسبة لفصل الخريف والشتاء هذا العام، فمع إقتراب موسم جديد، فنحن نشعر بالحماس إتجاه معرفة أحدث الصيحات، في حين أن عروض الأزياء لخريف وشتاء 2020 زودتنا بمجموعة كبيرة من التصميمات الأنيقة لتجربتها هذا الموسم واليوم، نركز اهتمامنا على الأحذية حيث نشارك بعضاً من أروع صيحات الأحذية التي سادت على منصات العرض ومضمونة أن تكون في كل مكان خلال هذا الموسم.

صيحات متنوعة من الأحذية 2020

فبحلول خريف عام 2020 ويكون الأمر متعلق بصيحات الأحذية، سيكون هناك بلا شك أشياء صغيرة تناسب جميع الأذواق ، بدءاً من تفاصيل السلسلة وذلك لإضافة إضافة إحساس رائع وعصري لمظهرك ، ولذلك سنعرض جميع أنواع الأحذية لخريف 2020 حتى تتقدمي على منحنى الموضة وتكتشفين الأنماط قبل أي شخص آخر.

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الأحذية المزينة بالسلاسل

من الأحذية ذات الكعب العالي إلى الأحذية المسطحة، تم إدخال صيحة المجوهرات الكبيرة على السلسلة في أحذيتنا، حيث ظهرت روابط سلسلة على العديد من الأحذية الظلية، مما أضاف لمسة عصرية جديدة إلى مجموعتنا الخريفية.

أحذية من الفرو

هل أنتِ جاهزة لبعض الأحذية ذات الفرو هذا الخريف؟ جلب لنا مصممي الأزياء جميع أنواع الإبداعات المريحة، بدءً من أحذية الفراء الصناعي إلى تصميمات مولس المبطنة بفرو شيرلنغ مما يضمن لنا الشعور بالراحة أثناء مواكبة أحدث الصيحات.

أحذية مزينة بالفيونكة

تزين الأقواس والإكسسوارات بأحجام مختلفة الأحذية في عرض أزياء خريف / شتاء 2020 ، من أقواس كيارا بوني الرائعة إلى الأحذية المخملية ، إلى أقواس اللؤلؤ الجميلة على صندل جيامباتيستا فالي المسائي وقعنا عقدًا مع وسائل التواصل الاجتماعي بالقرب منك في سبتمبر.