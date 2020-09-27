نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض نبده هايبر فرع الدمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده هايبر من الشركات الهامة جداً التي تعمل في الاسواق التجارية على بيع الكثير من المستلزمات الهامة، نقدم لكم أحدث عروض نبده هايبر فرع الدمام، حيث أن شركة بنده هايبر تقدم هذه الفترة خصومات مميزة على مجموعة متنوعة من السلع.

أحدث عروض بنده هايبر فرع الدمام

يقدم بنده هايبر فرع الدمام تخفيضات وعروض على المنتجات الغذائية، والاجهزة الكهربائية والمنظفات، والاسماك واللحوم الحمراء والبيضاء، منتجات العناية بالبشرة والجسم، والخضروات الطازجة وغيرها.

أحدث عروض نبده هايبر على الاجهزة الكهربائية

يمكن لك الحصول على شاشة تلفاز 65 بوصة بسعر 1٫479.00 ريال بدلاً من 2٫573.00 ريال، يمكنك شراء شاشة تلفاز سمارت ماركة سامسونج 50 بوصة بسعر 1٫999.00 ريال بدلاً من 2٫957.00 ريال، يمكنك شراء شاشة تلفاز 49 بوصة full hd ماركة سامسونج بسعر 1٫599.00 ريال بدلاً من 2٫190.00 ريال، جهاز تابلت 7 انش بسعر 209.00 ريال بدلاً من 229.00، جميع الأسعار شاملة الضريبة المضافة.

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أحدث عروض نبده هايبر على السلع الغذائية

يمكنك شراء كيس أرز كالروز صنوايت خمسة كيلو بسعر 29.95 ريال بدلاً من 36.25 ريال، كيس بطاطس ويدجز Hot & Crispy وزن 2 كيلو ونصف بسعر 28.95 بدلاً من 31.95، خضروات بنده مشكل بسعر 4.50 ريال بدلاً من 7.95، علبة حليب المراعي بودرة كامل الدسم وزن 2.5 كيلو بسعر ريال 47.95 بدلاً من 78.94 ريال، عسل روضة النحل وزن 1000 جرام بسعر 28.95 ريال بدلاً 47.95 ريال، بسلة مجمدة بالجزر من انتاج بنده وزن 800 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال، مرقة بنده للدجاج مكعبات وزن (24 * 22 جرام) بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.25 ريال، كيس بطاطس صوابع للقلي وزن 2 كيلو ونصف 16.95 بدلاً من 21.95، علبة طحينة بنده وزن 500 جرام بسعر 9.95 بدلاً من 17.25.

عروض اللحوم الطازجة

أقدام دجاج الوطنية وزن 450 جرام بسعر 4.50 بدلاً من 7.95، صدور دجاج فيلية من انتاج بسعر 17.50 ريال بدلاً من 19.75 ريال، افخاد فراخ اليوم وزن 500 جرام بسعر 7.25 ريال بدلاً من 10.25 ريال، سمك شعور سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال، ديك رومي مدخن أمريكانا بسعر 69.95 بدلاً من 103.95، كابوريا مشكلة سعر الكيلو 10.95 بدلاً من 25.95، سمك صرع سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال، كيلو سردين 9.95 ريال.