نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الطاسة التيفال المحروقة رجعتها جديدة تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الطاسة التيفال، فكما نعلم أنه لا يخلي كل بيت من وجود الطاسة التيفال ولكن قد تجد كل سيدة صعوبة في تنظيفها خاصة وأن أصبحت محروقة تماماً، فمع تكرار عملية القلي فيها تتراكم الزيوت عليها ويصبح من الصعوبة تنظيفها، لذا اليوم نقدم لكل زوارنا الكرام طريقة سحرية لتنظيف الطاسة التيفال وسوف ترجع جديدة مرة أخري فتابعوني.

طريقة تنظيف الطاسة التيفال

المكونات

كمية من ملح الليمون.

وكمية من الكربوناتو.

ربع حوب من الخل الأبيض.

حبتان من الليمون.

كمية قليلة من الصابون السائل.

طريقة تنظيف التيفال

جهزي حلة واسعة أكبر من حجم الطاسة، وضعي بها كمية من الماء وارفعيها على النار حتي تصل لمرحلة الغليان.

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ضعي ملعقة كبيرة من ملح الليمون وملعقة كبيرة من الكربوناتو وربع كوب من الخل واقطعي الليمون عل نصفين واعصريه في الحله.

ثم خذي الطاسة ونزليها في الحلة واحرصي على أن تغمرها المياة الساخنة التي بها الخليط، واتركي الطاسة على النار لمدة 20 دقيقة على الأقل.

وسوف تسقط الدهون والزيت المحروقة ثم خذيها واغسليها وستنظف معك الدهون المتبقية بسهولة بدون عناء وتعب وستصبح الطاسة جديدة.

معلومة هامة احرصي بعد ذاك هلى تنظيف الأواني التيفال بتلك الطريقة من حين لأخر حتي تمنعي تراكم الزيوت عليها.