تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 محافظة الديوانية

الأن نتائج الثالث متوسط محافظة الديوانية برقم الطالب فور الإنتهاء من المؤتمر الصحفي المزمع عقده غداً، حيث سيتم الإعلان فيه عن صدور نتائج الثالث متوسط لكافة المحافظات العراقية وأقضيتها، وهي على النحو التالي” أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، دهوك، الديوانية، ديالي، ذي قار، السليمانية، صلاح الدّين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، نينوى، واسط”.

كما ستظهر النتيجة على كافة المواقع الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الترية والتعليم العراقي، والتي سنوفرها لكم، حيث ستجدون نتائج الثالث متوسط كاملة متوفرة دون أي نقصان، وذلك بعد الإنتهاء من المؤتمر الصحفي للإعلان عن صدور نتائج الثالث متوسط مباشرة.

نتائج الثالث متوسط محافظة الديوانية

حيث يمكنكم الإستعلان عن نتيجة الثالث متوسط عن طريق الولوج إلى أحد المواقع الرسمية من ثم يتم كتابة رقم الطالب و إسم المحافظى في الخانة المخصصة لذلك لتظهر لكم النتيجة مباشرة بعد ذلك، متمنيين لكم النجاه والتفوق.

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الإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط برقم التسجيل

الأن يمكنكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء في كافة المحافظات العراقية دون إستثناء الإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا ، والذي يوفر لكم كشوفات بأسماء كافة طلاب وطالبت محافظة الديوانية وجميع أقضيتها، وذلك مباشرة بعد إنتهاء المؤتمر الصحفي.

والجدير بالذكر أن نسب النجاح تأتي أفضل من الأعوام السابقة على حسب ما تم الإعلان عنه في وقت سابق، حيث تمأتي نسب النجاح في المواد الأساسية أفضل من ما كانت عليه العام الماضي والذي يسبقه،والسبب يعود في ذلك إلى الإستقرار النسبي الذي تشهده بعض المحافظات العراقية.

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