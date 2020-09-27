نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص عروض بنده السعودية الأسبوعية على أسعار الشاشات والهواتف والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا مع ارخص عروض بنده السعودية الأسبوعية، وتصفحوا أرخص عروض أسعار على الشاشات التلفزيونية والهواتف الذكية، بالإضافة لأجهزة التابلت والأجهزة اللوحية والإلكترونيات، كما يقدم هايبر بنده السعودية عروض الأجهزة المنزلية بأرخص الأسعار لهذا الأسبوع، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل، ويقد هايبر بنده السعودية سحب خاص على 6 سيارات بالتعاون من الوكيل الرسمي لسيارات كيا بالمملكة السعودية “الجبر”، ويمكنكم تصفح كافة العروض والتعرف على عرض سحب السيارات الخاص في ذكرى مرور 42 عامًا من الإزدهار على تأسيس هايبر بنده بالمملكة السعودية.

ارخص عروض بنده السعودية الأسبوعية على جميع الأجهزة والإلكترونيات

يقدم هايبر بنده السعودية أقوى العروض والتخفيضات على أسعار الأجهزة المنزلية، والخصومات على أسعار الشاشات التلفزيونية والأجهزة اللوحية، بالإضافة للعديد من أنواع الهواتف الذكية بمختلف إمكانياتها التقنية بأسعار منافسة، بحيث يعرض أفخم أنواع الشاشات والأجهزة الإلكترونية مقدمة من شركة شارب وسكايوورث، وأجهزة التابلت والهواتف الذكية مقدمة من شركة سيترونيك، الكاتيل، سامسونج، هواوي، أونور، باناسونيك، والعديد من الأجهزة المنزلية مقدمة من شركة فيليبس، مولينكس، جيباس، وغيرها من الماركات العالمية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

ارخص عروض بنده السعودية على أسعار الشاشات والإلكترونيات

شاشة تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة، بسعر 599 بدلًا من 821 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون شارب يعمل بنظام الأندرويد 42 بوصة، بسعر 1099 بدلًا من 1299 ريال سعودي.

شاحن متنقل “باور بانك” من داتا زون 10000 mAH، بسعر 45 بدلًا من 65 ريال سعودي.

شاحن متنقل من ماك 5000 mAH، بسعر 20 بدلًا من 39 ريال سعودي.

شاحن متنفل من اس بي اس 4000 mAH، بسعر 30 بدلًا من 45 ريال سعودي.

تابلت لينوفو 6505M بسعر 699 بدلًا من 879 ريال سعودي.

تابلت الكاتيل للأطفال بسعر 295 بدلًا من 329 ريال سعودي.

تابلت سيترونيك W70 بسعر 129 بدلًا من 155 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث جوي رووم بسعر 129 بدلًا من 149 ريال سعودي.

شاحن متنقل اكس او 5200 mAH، بسعر 29 بدلًا من 45 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية أرخص أسعار الهواتف الذكية

هاتف هواوي بي 30 لايت، يدعم شريحتين إتصال بسعر 799 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 6 بي، يدعم شريحتين إتصال بسعر 579 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 51، يدعم شريحتين إتصال بسعر 999 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 20 اس، يدعم شريحتين إتصال بسعر 645 ريال سعودي.

هاتف أونور 10 لايت، يدعم شريحتين إتصال بسعر 679 بدلًا من 733 ريال سعودي.

هاتف أونور 9 إكس لايت، يدعم شريحتين إتصال بسعر 749 ريال سعودي.

هاتف الكاتيل 3 إكس، يدعم شريحتين إتصال بسعر 629 ريال سعودي.

هاتف باناسونيك أي 4، يدعم شريحتين إتصال بسعر 409 بدلًا من 609 ريال سعودي.

ارخص عروض بنده الأسبوعية في السعودية على الأجهزة المنزلية

جهاز خلاط مولينكس + مطحنة بسعر 109 بدلًا من 159 ريال سعودي.

قطاعة مولينكس 500 وات بسعر 129 بدلًا من 195 ريال سعودي.

جهاز خلاط فيليبس بسعر 109 بدلًا من 155 ريال سعودي.

جهاز عصارة من كولين بسعر 59 بدلًا من 79 ريال سعودي.

جهاز محمص الخبز أي تي سي 800 وات، بسعر 55 بدلًا من 75 ريال سعودي.

جهاز مسخن سندويتشات، غير قابل للصق بسعر 65 بدلًا من 85 ريال سعودي.

جهاز غلاية كهربائية من جيباس، 1.7 لتر بسعر 39 بدلًا من 65 ريال سعودي.

جهاز غلاية كهربائية من كولين، 1.7 لتر بسعر 49 بدلًا من 79 ريال سعودي.

ارخص عروض الأجهزة المنزلية من هايبر بنده السعودية

مكنسة كهربائية من ارايتي بدون كيس بسعر 149 بدلًا من 309 ريال سعودي.

مكواة تيفال بالبخار بسعر 99 بدلًا من 145 ريال سعودي.

ثلاجة كليك أون 48 لتر بسعر 339 بدلًا من 459 ريال سعودي.

جهاز محضر الطعام من ارايتي + خلاط بسعر 159 بدلًا من 285 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من ارايتي بسعر 39 بدلًا من 109 ريال سعودي.

جهاز مكنسة كهربائية كليك أون 18 لتر بسعر 199 بدلًا من 265 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة كليك أون بسعر 39 بدلًا من 59 ريال سعودي.

مكواة كليك أون بسعر 49 بدلًا من 79 ريال سعودي.

جهاز قلاية كهربائية بدون زيت فيليبس بسعر 699 بدلًا من 1425 ريال سعودي.

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