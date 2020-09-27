نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض كارفور السعودية الأكبر والأوفر حتى 19 صفر 1442هـ على كافة المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم أحدث عروض كارفور السعودية ومهرجان العروض الأكبر والأوفر، والتي تشمل عروض على كافة مستلزمات المنزل من مفروشات، أجهزة منزلية، شاشات، أدوات المطبخ، منتجات غذائية، وأيضًا عروض على الجوالات والإلكترونيات، وتبدأ هذه العروض من يوم 6 صفر 1442هـ، وهو ما يوافق يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وتستمر حتى يوم 19 صفر 1442هـ، وهو ما يوافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، أي عروض وخصومات رائعة لمدة أسبوعين فقط في كارفور السعودية.

عروض كارفور السعودية

يوفر كارفور السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات على كافة المنتجات مثل منتجات العناية بالشعر والبشرة، لمدة أسبوعين بدءًا من 6 صفر 1442هـ، كما يتيح عروض إضافية على بعض المنتجات، حيث يتم إرفاق عدد من النقاط إلى جانب المنتج، ويحصل عليها الفرد عند شراؤه لها، وكل 100 نقطة تساوي 1 ريال سعودي، ويُمكنك إقتناء أفضل المنتجات والحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، وإستبدال هذه النقاط بمنتجات، وذلك عند حصولك على عدد النقاط المساوي لثمنها.

أحدث عروض كارفور السعودية على المفروشات

بطانية ملكي من مورا هارموني، حجم 220×240 سنتيمتر، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

بطانية ملكي من كانون، وزن 4.2 كيلوجرام، حجم 220×240 سنتيمتر، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

طقم لحاف ملكي من كازاهوم، 6 قطع، حجم اللحاف 220×240 سنتيمتر، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

بطانية ملكي طبقتين من فالنتيني برسومات مزخرفة، وزن 5.5 كيلوجرام، حجم 220×240 سنتيمتر، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

لحاف ملكي من كانون، حجم 220×240 سنتيمتر، بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

غطاء للكنبة بألوان جميلة، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي للكنبة ذات 3 مقاعد، وبسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي للكنبة ذات مقعدان، وبسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي للكنبة ذات مقعد واحد.

ستارة أنيقة من جاكارد، حجم 140×240، بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل في كارفور السعودية

خزانة منظمة للملابس، برسومات وأشكال 3D رائعة مطبوعة عليها، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

خزانة مفتوحة منظمة للأحذية، مكونة من 4 أرفف، بسعر 19 ريال سعودي بدلًا من 30 ريال سعودي.

منشر للملابس 18 متر، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

شماعة ملابس بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

طقم عدة بعبوة خارجية جميلة، مكون من 22 قطعة، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 49 ريال سعودي.

كشاف من امبكس يعمل بالشحن، مزود بإضاءة خلفية أيضًا، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

عروض أدوات المطبخ وتخفيضات هائلة على أسعارها