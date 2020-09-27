تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة السودانية 2018 .. نتائج امتحان الثانوية العامة السودانية بالاسم ورقم الجلوس 2018 نتائج الثانوية العامة الس...

عدنا لكم طلاب الثانوية العامة في السودان لننشر لكم زوارنا الاعزاء نتيجة الثانوية العامة 2018 نتيجة الثانوية العامة السودانية 2018 نتائج الثانوية العامة السودان ، الشهادة السودانية العامة 2018 عن طريق رقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم في السودان والخرطوم، ومن الجدير بالذكر أن عدد من جلس لأداء الامتحانات هذا العام حوالى 458,566طالباً وطالبة بزيادة 15114 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

من الجدير بالذكر أن من بين هذا العدد 440766 طالب يجلسون للمساق الأكاديمى و8843 طالب يجلسون للمساق الفنى و 2970 طالب يجلسون للمساق الدينى و5987 طالب يجلسون للمجال الحرفى .

وأعلنت وزيرة التربية والتعليم بالسودان” “آسيا محمد عبد الله ادريس” أنه تم تأمين السيرفرات الخاصة بالنتيجة الخاصة بطلبة الثانوية العامة السودانية، وذلك لمنع حدوث أي أعطال عقب الإعلان عن النتيجة، وأضافت أستاذة أسيا في تصريحاتها أنه يمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الثانوية العامة السودانية 2018 عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان.

كما يمكن للطلبة والطالبات الدخول إلى موقع الحكومة السودانية الإلكتروني، وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسوف يظهر له النتيجة الخاصة به.