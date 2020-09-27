تراند اليوم : سلسال الدم الجزء الخامس الحلقة 26 كاملة بجودة عالية فل أتش دي

سلسال الدم الجزء الخامس الحلقة 26 كاملة بجودة عالية فل أتش دي ، وفي احداث سلسال الدم بعد هجوم المذيع "أحمد" على نظام الإخوان المسلمين في برنامجه، يرسل "صفوت" رجاله ويعتدون بالضرب عليه في الشارع.

2-تطارد الشرطة "فراج" أثناء قيادة سيارته ومعه "زينب"، وأثناء محاولته الهروب يقع بسيارته في مياه النيل، ولكنهم لا يجدون جثته ويتأكدون من هروبه.

3-تلقي الشرطة القبض على "زينب" ويتم حبسها بتهمة التستر على مجرم هارب.

4-يزور "صفوت" المذيع "أحمد" داخل المستشفى، ويهدده بإمكانية قتله إذا هاجمهم مجددا، أو أن ينضم إلى الإخوان المسلمين ويجعلونه وزيرا.

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5-يستغل "حمدان" عدم تواجد "زينة" بالمنزل، ويحاول أن يقتل طفلها الرضيع وشقيقه من والده "هارون" ولكنها تأتي في الوقت المناسب وتكتشف فعلته.

6-تهرب "زينة" بطفلها إلى القاهرة لتقيم مع زوجها "هارون"، ولكنها تتكتم على الحادثة ولا تخبره بما فعله ولده "حمدان".

7-يحشد "حمدان" رجاله من الصفوانية ويرسلهم للاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.

8-تفرج الشرطة عن "زينب" بعد مساعدة من "بسمة" التي توكل لها محاميا، ولكنها تتشاجر معها بسبب معرفتها أن هناك علاقة بينهما.