تراند اليوم : دعاء ختم القران مكتوب للشعراوي كامل

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة*اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يارب العالمين * اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري وأصلح لى دنياي التى فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي فى كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر * اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه .

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولافاضح * اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازينى وحقق امانيي وأرفع درجاتي وتقبل صلاتي وأغفر لي خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة * اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار * اللهم أحسن عاقبتنا فى الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة * اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وأنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا * اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة هي لك رضى إلا قضيتها ياأرحم الراحمين * ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيراً .