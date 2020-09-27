تراند اليوم : تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا طمأنة للشعب المصري

قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يتوجه لحل جميع أزمات الدول الافريقية لإحداث التنمية والتواصل إلى موقف ايجابي في ازمة سد النهضة، موضحًا أن هناك تحركات مستمرة من الجانب المصري للتوصل إلى حل لجميع الأطراف في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الجانب الاثيوبي يرغب في التنمية وبناء مشروع قومي ببناء سد النهضة لحل مشكلة الطاقة لديهم.

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وأضاف "أبو الخير" في تصريحات لـ "صدى البلد" ان هناك بعض التغيرات في المشهد الأثيوبي بتغيير رئيس الوزراء واختيار رجل قبائلي له أغلبية قبائلية، موضحًا أن زيارته لمصر كانت جيدة وأوضحت رغبته في حل الازمة لكل الاطراف وعدم إحداث أي ضرر بحصة مصر من المياه، متابعًا إن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن هناك مجهود مبذول من الجانب الدبلوماسي الرئاسي المصري للتوصل إلى حل.

وأشار وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إلى أن انشاء الصندوق الثلاثي أو انشاء المنطقة الصناعية المصرية في أثيوبيا، يدل على إرادة مصر بتنمية الدول الأفريقية، وإنشاء مصالح مشتركة بين الدولتين موضحًا أن المصلحة المشتركة تعد حل لمشاكل كثير جدًا، لافتًا إلى أن مصر مميزة في أكثر من ملف يمكن أن تفيد بهم أثيوبيا والدول الأفريقفية بالأخص دول حوض النيل.



ودعا النائب رجال الاعمال لإعطاء دول القارة الأفريقية أولوية في الاستثمارات وخاصة دولة أثيوبيا، لافتًا إلى أن الجانب الاثيوبي لديه نقط إيجابية في منتجات الحوم والثروة الحيوانية فمن الممكن أن تكون أثيوبيا هي أمان للدولة المصرية في إحتياجاتها من اللحوم، موضحًا أن الاستثمار في أثيوبيا يضمن للمصنّع المصري الانتشار في القارة السمراء

وطالب النائب ماجد أبو الخير من الاعلام تصدير الصورة الايجابية في زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي والتحسن في العلاقات مع أثيوبيا، واعلاء كلمة المصالح المشتركة وترك نقط الخلاف.