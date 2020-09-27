تراند اليوم : دراسة جديدة تُحدد ماذا يكشف شكل الحاجبين عن شخصيتكم

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون أميركيون أنّ شكل الحاجبين وحجمهما يكشفان الكثير عن شخصية الفرد.

ووفقاً للنتائج التي توصلوا إليها، من المرجح أن يكون الأشخاص الذين يحافظون على حواجب كثيفة نرجسيون وغالباً ما يكونون أكثر حزماً من غيرهم.

كيف توصلوا إلى هذه النتيجة؟

تمّ تصوير المشاركين في الدراسة ثم أكملوا اختباراً خطياً يتعلق بالشخصية يكشف عن نسبة النرجسية.

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ومن خلال المقارنة بين الصور ونتائج اختبار النرجسية توصلوا إلى هذه النتيجة.

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وإن كنتم تتساءلون عن علاقة شكل الحاجبين بالشخصية، تشير الدراسة إلى أن الأمر يتعلق برغبة الأشخاص في أن يتم التعرف عليهم فوراً لذلك يعمدون إلى تكثيف الحاجبين، ولديهم الرغبة في الاختلاف عن الآخرين.