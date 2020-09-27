تراند اليوم : مقدم الحجز ومدة التسليم.. 5 اختلافات بين المرحلتين الأولى والثانية بـ"سكن مصر"

شهدت المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"، التي تطرحها وزارة الإسكان غدًا بـ8 مدن جديدة، مجموعة من الاختلافات عن المرحلة الأولى التي جرى طرحها أغسطس الماضي، أبرزها مقدمات الحجز وأماكن بيع كراسات الشروط، ونوعية الوحدات المطروحة.

ومن المقرر أن تُطرح 20 ألف وحدة، والحجز اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 16 أغسطس.

عدد الوحدات وسعر المتر:

جاء الاختلاف الأول بين المرحلة الأولى والثانية في مشروع سكن مصر، بعدد الوحدات وسعر المتر السكني بها، ففي الأولى جرى طرح 40 ألف وحدة في 6 مدن فقط، بمتوسط سعر يصل إلى 4 آلاف جنيه، لكن في المرحلة الثانية سيتم طرح 20 ألف وحدة في 8 مدن بمتوسط سعر يصل إلى 5500 جنيه، بزيادة تقدر عن المرحلة السابقة بـ 6650 جنيه للمتر.

مقدمات الحجز:

مقدمات الحجز كانت محددة في المرحلة الأولى لكل المدن بواقع 40 ألف جنيه، لكن في المرحلة الثانية اختلفت باختلاف سعر المتر، ووصلت في القاهرة الجديدة إلى 70 ألف جنيه، وفي دمياط الجديدة، مقدم الحجز وصل إلى 65 ألف جنيه، ومدينة 6 أكتوبر وصل إلى 60 ألف جنيه، وفي العبور، وصل مقدم حجز لـ55 ألف جنيه، بينما أقل حجز في المنيا الجديدة بواقع 40 ألف جنيه.

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بيع كراسات الشروط:

دائمًا ما توجد كراسات شروط مشروعات وزارة الإسكان من وحدات وأراضي في فروع بنك التعمير والإسكان أو البريد المصري، لكن ستباع كراسات شروط وحدات المرحلة الثانية من "سكن مصر"، في جهاز المدينة التي بها الوحدات والتي تمثلت في 8 مدن هم، (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)،

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أماكن الوحدات:

في المرحلة الأولى جرى طرح 40 ألف وحدة في 6 مدن جديدة، وكان يحق للحاجز اختيار مكان الوحدة في أي دور من العمارات وفي أي منطقة من المدينة وبعدد كبير، لكن في المرحلة الثانية التي سيبدأ طرحها غدًا تم تحديد أماكن محدةة لاختيار الوحدات بين الدور الأخير والدور الأرضي، وبعدد قليل جدا وصل إلى 100 وحدة في دمياط الجديدة.

مدة التسليم:

في المرحلة الأولى قررت هيئة المجتمعات العمرانية تسليم الوحدات خلال عامين من إجراء القرعة التي تمت في شهر يناير الماضي، لكن في المرحلة الثانية سيكون التسليم بعد 18 شهرًا، أي أن المرحلتين سيتم تسليمهما في موعد واحد تقريبًا.