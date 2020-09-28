نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير ما تتعب ولا تدور افضل محلات حلويات في الرياض و جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل سيدة تحب تظهر بمظهر لائق أمام ضيوفها وتظهر كرم الضيافة في منزلها ومدى الترحيب والاهتمام بهم وفي كل بلد عربي يقدم كل أنواع الحلويات المختلفة الطعم والشكل والرائحة في هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نقدم افضل أسماء وعناوين محلات الحلويات في جدة والرياض التي لها اثر في تقديم كل ما هو جديد وجيد في عالم الحلويات حتى تتباهى بها أمام الضيوف و زوارك بكل فخر و اعتذاذ.

افضل محلات حلويات في جدة بالمملكة

محل بسبوستي

هذا المحل عالم من البسبوسة الشهي الرائع حيث يقدم اكثر من عشر أنواع مختلفة من البسبوسة بعده حشوات ونكهات وطرق مختلفة في الصنع متوفر لديهم البسبوسة بالقشطه والنيوتيلا والتوفي فهي علامة متميزة وجدارة حيث تبحث عن الصدارة والجودة في المقدمة دوما وتستحق منك عزيزي القارئ الشراء والتجربة وعند تذوقها سوف تشعر بالرضا عن المنتج.

الفروع:–

حي الزهراء- شارع حراء- شارع قريش- حي النسيم- حي الصفا.

محل ماربل سلاب كريمري

هذا المحل يقدم لعشاق الأيس كريم المتميز خلطات مختلفة ولذيذة و ذات نكهات مختلفة من الفواكه المتميزة دائما متجدد في صناعة الأيس كريم عند زيارتك للمحل يمكنك إضافته للبسكوت أو الكوكيز أو حسب ما تريد الاختيار أو أي طلب ترغب في اختيار طريقة التقديم التي تحبها والمحل سوف يلبي طلبك ومن انسب الزيارات في المحل فصل الصيف حيث تنتعش بضيافة باردة منعشة و سعيدة.

الفروع:-

حمد سنتر -مول العرب- الأندلس مول – مطار الملك عبد العزيز- مركز اليسر -هيفاء مول.

محل الحلويات الفرنسية

من اسم المحل يوحى لك انه يقدم حلويات فرنسيه مثل البيتي فور والتورتات وماكرون وأشكال وتنسيقات غاية في الجمال والروعة سوف تنال رضاكم وإعجابكم.

الفروع:-

النهضة- أبحر الجنوبية- الحمراء.

محل منيش بيكري

يتميز هذا المكان في عمل الكب كيز والمافن والتورتات والبوش أب وكيك البرواميز والكيك جار والتشيز كيك وأيضا الجاتوهات ويحرص المحل على التميز بالصدارة في منتجاته باختيار المواد الخام والمكونات بعناية والهدف إنتاج حلويات بمواصفات عالية الجودة في الجمال والطعم حتى تنال رضا ضيوف المحل.

الفروع:-

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الحمرا – فرع الجامعة – الصفا -البساتين – الروضة – النسيم – أبحر.

افضل محلات حلويات في الرياض

شوجر شبرينكلز

حيث يتميز هذا المحل بتقديم اجمل تشكيله من الحلويات الكيك وكب كيك بأكثر من شكل ونكهة متميزة و مختلفة حيث ثبت هذا المكان تميز في منتجات الحلويات ذات الطعم المختلف في الجودة واختياره كمكان مميز لدي الكثير حيث يتوافر لدي المحل خدمة توصيل الطلبات عن طريق رقم الواتس اب 0500190499.

الفروع:-

العزيزية- العليا.

محل هيلين بيكري

هذا المكان متميز في عمل اجمل الحلويات من حبات الكوكيز والبراونيز وأيضا له السبق في تقديم هذه الأصناف من الحلويات ذات الطعم اللذيذ والمنتجات الطازجة.

الفروع:-

الملقا بلازا- المعذر بلازا- طريق العروبة.

محل آني وداني

في السنوات الأخيرة ثبت هذا المحل جدارته و اكتسب شهرة واسعة ويرجع لمنتجاته المتميزة التي لفتت أنظار ضيوفه من حيث التنسيق والمذاق حيث يتوافر لديه افضل تشكيلة رائعة من الكيك والشوكولاته والماكرون التي أسعدت الكثير من الضيوف وكان حديث الجميع من جمال منتجاته فلا تتردد عزيزي القارئ في زيارة هذا المحل المتميز ويمكن التسوق أون لاين حيث يصل الطلب إلى المنزل.

الفروع:-

غرناطة- الصحافة- العليا -المعذر- البديعة- النرجس- ظهرة لبن.

محل وودن بيكري

هذا المكان مخبز مشهور للغاية ويشتهر بالمعجنات والوجبات الخفيفة وأيضا يقوم بإنتاج الحلويات العربية مثل ( لمقيمات و بلح الشام و البسبوسة ) وأيضا ينتج الحلويات الشرقية فإذا كنت ترغب وتحب الحلويات الشرقية فهذا انسب مكان من حيث الجودة والضيافة الأنيقة.

الفروع:-

طريق صلاح الدين الأيوبي- السليمانية.

محل الدبلوماسي

يتخصص هذا المحل في الكيك والجاتوهات العريقة في مدينة الرياض حيث ي يثق به اغلب السيدات التي تستقبل ضيوفها ضيافة أنيقة حيث يقدم المحل اكثر من تشكيلة مختلفة الشكل والمذاق من الجاتوهات الطازجة بشكل يومي.

الفروع:-

الرحمانية -الملقا – السليمانية- الروضة – الغدير.

نتمنى أن نكون قد استوفينا افضل المحلات الخاصة بالحلويات المتميزة في مقالنا هذا من كل مكان الرياض وجدة حيث تقدم حلويات بطريقة فريدة وجودة عالية الصنع حتى تنال رضاكم حتى لا تتردد في اختيار ما يناسبك من بين هذه المحلات.