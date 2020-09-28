تراند اليوم : تفسير حلم الجماع في المنام ..2020

تفسير حلم الجماع في المنام حسب ما قاله النابلسي وابن سيرين، فالكثير من الاشخاص يحلم بالجماع في النوم ولا يعلم ما يؤول اليه هذا الحلم، ويحاول التعرف على تفسيره حسب شيوخ التفسير، هذا الامر الذي يجعل من الشخص خائف بشكل كبير من تفسير هذا الحلم.

* تفسير حلم الجماع للاعزب او العزباء..

تفسير حلم الجماع يحمل كثير من الدلالات والتفاسير، ويختلف من شخص لاخر، لهذا نجد ان الاختلاف كبير بين حلم الفتاة وحلم الشاب في الجماع، ويقوم شيوخ التفسير دوما بالسؤال عن جوانب الحلم للتعرف على تفاصيله الكاملة ومعرفة كيفية تفسير حلم الجماع للاعزب او العزباء وغيرهم .

ومن رأى ان الخلیفة قد نكحه فسوف يظفر بالولاية .

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ومن رأى في المنام انه قد نكح رجلا فسوف يفرح وينفرج غمه .

ومن رأى انه نكح رجلا بدون نزاع دل ذلك على المودة بینھما .

وقد ينال المنكوح من الناكح الخیر ان عرفه ولا بأس به ان لم يعرفه .

ومن رأى في المنام انه نكح شابا مجھول الھوية فھو ينطق بالعدل .

ومن رأى انه قد افتض بنتا بكرا فسیملك جارية او ينكح امرأة حسنة في ذلك العام .

ومن رأى في المنام انه ينكح زوجة رجل يعرفه فسوف ينال زوج المرأة الغنى من جھة زوجته.

ومن رأى في المنام ان رجلا معروفا قد نكح زوجته فسوف ينال ذلك الرجل من تجارته.

ومن رأى انه قد نكح شیخا مجھولا وھو موافق فھو في غاية الحسن ، ومن نكح میتا فھو يدعو له .

ومن رأى في المنام ان حیوانا ينكحه فیشیر ذلك الى زيادة مروئته.

ومن نكح احد ابويه في المنام من غیر انزال فھي صلة.

لھم ، ومن نكح آمته او عبده فسینال الفرج والزيادة في الملك.

ومن رأى في المنام انه قد نكح امرأة فسوف يصیب اھل بیته الغنى والخیر منه .

ومن وطأ امرأة ورأى فرجھا وكانت سیئة السمعة فسوف يصیب الخیر الكثیر وتقضى حوائجه ، وان كانت متدينة فسیكون الخیر اشد ، وان ذھب قوم الى زانیة في المنام فسیجتمعون الى عالم ينھلون من علمه الخیر الكثیر.

ومن رأى في المنام انه ينكح زانیة وكان من اھل الخیر والصلاح بركة وعلما .والنكاح يدل على بلوغ الاھداف من الدنیا او الدين لانه لذة ومتعة.

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ومن رأى انه افتض جارية فسیصیب الخیر والسلطان ، ومن وطأ بقوة وشھوة فسوف ينجح مقصده

ومن رأى في المنام انه يطأ امرأة نصرانیة فسوف ينال مالا فیه عھد من السلطان ، ورؤية النكاح تشیر الى حصول السرور والى قرة العین ، وقیل ان نكاح البھیمة المجھوله ھو نصر على الاعداء وعمل المعروف مع غیر اھله ، ونكاح السبع ھو نصر على الاعداء وتمكن من صاحب السلطان .

*تفسير حلم الجماع للمتزوجين..

يرى العديد من المتزوجين الجماع في المنام مع غير ازواجهم، هذا الامر الذي يسبب لهم بعض الخوف مما هو قادم او من هذا الاثم الكبير في المنام رغم انه مجرد حلم، لهذا نجدهم يبادرون الى السؤال والبحث عن تفسير حلم الجماع للمتزوجين في المنام للتعرف على ما يؤوله الحلم في المنام .

ومن رأى في المنام انه يجامع زوجته في الدبر فیشیر ذلك على انه يطلب امرا فیه بدعة ولن يلبى طلبه وھو غیر محافظ علىالسنة.

ومن رأى انه يجامع احد محارمه فھو قلیل الشفقة والمحبة لمن فعل بھا ، وقد تنقطع مودته بھا ، وان كانت میته فسوف يصیبه الغم والھم .

ومن رأى في المنام انه يجامع زوجته المیتة فلا خیر فیه.

ومن رأى في المنام انه قد نكح امه المیتة فھو انقضاء اجله.

ومن رأى في المنام انه ينكح الحیوان فھو يصنع معروفا الى من ينكره.

ومن نكح احد ابويه في المنام مع انزال فسوف يقطع رحمه .

ومن نكحه عبده او احد خدمه فسوف يستخف به ، ومن رأى في المنام انه يطأ امرأته وھي حائض فھو حرام علیه.

ومن رأى في المنام انه ينكح زانیة وھو من طلاب الدنیا فسوف يصیب مالا حراما ، ومن وطأ جارية سوداء فسیصیبه الھم وسیفرج ھمه سريعا .

ومن رأى في المنام انه يجامع ولم يتمكن من الانزال فھذا دلیل عن البحث عن العلوم الصعبة والحكمة الخفیة.

وان كان مرتخي القضیب فلا ينتج طلبه ، ووطء المحارم يشیر الى الولد الحرام ، ومن نكحه خصمه في المنام فسیظفر به.

ومن رأى انه نكح طفلا في المنام فسیرتكب ما لا ينبغي له ، ويشیر ذلك الى حصول المشقة والنكد .

ومن رأى ان رجلا معروفا ينكحه في المنام فسوف يتشاركان في امر مكروه ، ومن رأى انه ينكح السلطان فسیذھب ماله وان نكحه السلطان فسیصیب خیرا عظیما.

ومن رأى في المنام انه ينكح دبرا فسوف يأتي امرا في غیر محله ، وقد قیل ان النكاح في الدبر يشیر الى طلب الامر العسیر.

ومن نكحه السبع في المنام فلا خیر فیه ، والزنا يشیر الى الخیانة ، ومن جامع زوجة

جاره فلا خیر فیه .