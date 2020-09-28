تراند اليوم : زوجة لاعب تركي تعرض مليون دولار لتصفية زوجها طمعاً بالميراث

وكالات/ الخليج 365/

عرضت زوجة لاعب كرة القدم التركي السابق إيمره أشيك، مبلغ 1.3 مليون دولار على قاتل مأجور، لتصفية زوجها، طمعا بالميراث.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن السلطات وجهت ليغمور أشيك، البالغة من العمر 27 عاما، تهمة الاستعانة بقاتل مأجور لقتل زوجها إيمره، عقب تقدم الأخير بطلب للطلاق بذريعة خيانة يغمور له.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن يغمور دفعت المبلغ لقاتل محترف لقتل زوجها، بعدما رفض عشيقها وهو إردي سنجر تنفيذ هذه المهمة.

اقرأ أيضاً

Advertisements

من جانبها أشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن سنجر أخبر المدعين العامين في تركيا بالمعلومات التي يمتلكها، وكشف أمر يغمور أمام زوجها.

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن سنجر اتصل مع القاتل المأجور الذي تم اعتماده لتنفيذ الجريمة، مؤكدا وجود علاقة تربطه بيغمور.

وأوضحت الصحيفة التركية أن وثائق المحكمة الخاصة بالقضية أوردت تصريحات لسنجر بيّن فيها أن الهدف الرئيسي لخطة يغمور هي الحصول على الميراث بعد وفاة إيمره.

وبيّن سنجر أن رفضه قتل إيمره أثار غضب يغمور التي عرضت عليه سلاح الجريمة، وشرحت له كيفية التخلص من الجثة لاحقا.

وتم وضع كل من يغمور وسنجر رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهمة محاولة القتل العمد.

وسبق لإيمره أن لعب لصالح عدد من الأندية التركية مثل غلطة سراي وفنارببشخة وبشكتاش، كما حقق الفوز في 34 مباراة دولية لعبها مع المنتخب التركي.