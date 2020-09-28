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عمر شويل - جدة وصفات تنعيم الشعر كالحرير بمكونات طبيعية بالعسل وزيت اللوز، حلم كل فتاة أن يصبح شعرك الحرية وناعم وبالتالي حاولت استخدام الكثير من منتجات العناية بالشعر ولكن لا تعطي لها نتائج فعال، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على وصفات تنعيم الشعر بمكونات طبيعية حتى يصبح كالحرير.

وصفات تنعيم الشعر بسرعة

قومي بتجهيز وعاء صغير وضعي فيه بيضة وملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من الخل ويمكنك مضاعفة الكمية إذا كان الشعر كثيف واخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على الشعر ثم إبداء بتمشيط لمدة خمس دقائق واتركيه على الشعر لمدة عشرون دقيقة وبعد ذلك يتم شطفها بالماء والشامبو الخفيف.

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العسل وزيت اللوز لتنعيم الشعر

يمكنك إحضار كميات متساوية من زيت اللوز والعسل وكذلك الموز والأفوكادو وتخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح ناعمة وضعها على الشعر، وتترك حتى يجف وبعد ذلك يشطف بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه هي الطريقة على الأقل مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة في وقت قريب.

حيث يحتوي العسل على بعض المركبات التي تحافظ على رطوبة الشعر وتحسين بصيلات الشعر بجانب أن زيت اللوز يحتوي على الماء الطبيعي والأحماض الدهنية أوميغا 6 ولها دور مميز وهام فى نمو الشعر وترطيبه وكذلك فيتامين e الذي يعمل على ترطيب فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر.

وصفة زيت اللوز والموز

قومي بخلط نصف حبة من الأفوكادو مع 2 حبة من الموز وملعقة من زيت اللوز والعسل وربع كوب من حليب اللوز واخلطي المكونات مع بعضها، ويمكنك استخدام الخلاط حتى تصبح ناعمة ثم ضعيها على الشعر وتركها على الاقل لمده 45 دقيقه بعد ذلك اشطفي الشعر بالماء الفاتر وقومي بتكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الاسبوع للحصول على نتيجة سريعة في 30 يوم.