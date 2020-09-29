نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور السعودية اليوم مدينة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور السعودية اليوم مدينة الرياض نستعرضها معا، وعلى الرغم من كون تلك العروض متوفرة في فروع كارفور الرياض، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود عروض وخصومات مميزة في الفروع الأخري، وعروض التوفير لهذا الأسبوع تتضمن كرتونة من مياه تانيا المعدنية تتكون من 40 زجاجة من الحجم الصغير ب 12.95 ريال، بدلا من 17.75 ريال، كيس من بطاطس القلي لامب وستون وزن 2.5 كيلو ب 9.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال، 7 كيلو من مسحوق الغسيل تايد ب 42.95 ريال، بدلا من 103 ريال، بتوفير 60 ريال، 5 كيلو من الأرز المصري جنات ب 12.50 ريال.

عروض كارفور السعودية اليوم مدينة الرياض

عروض التوفير على زيت الطهي من كارفور تشمل زيت أبو زهرة وزن 3 لتر بسعر 18.95 ريال، ونور 4 زجاجات وزن ال لتر ونص وال 750 مل ب 31.95 ريال، وسيرين وزن ونصنف لتر ب 7.95 ريال، عافية وزن 2.9 لتر ب 27.50 ريال، بدلا من 39.50 ريال.

عروض كارفور الرياض على السلع الغذائية

كيلو من ورق العنب ب 7.95 ريال، 4 قطع من حساء كنوز متنوع ب 9.95 ريال، رنا صلصة حارة 3 حبات ب 7.25 ريال، فرشلي صلصة مشاوي وزن 510 جم ب 7.95 ريال، مكسرات مشكلة من المهباج وزن 250 جم ب 17.25 ريال، كيتكو ستيكس 5 حبات ب 7.50 ريال.

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عروض كارفور الاسبوعية

كوكو بوكس المحبب للأطفال وزن 375 جم ب 14.95 ريال، بدلا من بوني حليب مبخر 5 حبات ب 11.95 ريال، 6 حبات من أبو قوس ب 11.75 ريال، ليبتون شاي 100 كيس ب 11.95 ريال، بدلا من 19.25 ريال، عسل نحل طبيعي كيلو ب 39.95 ريال، بدلا من 79.95 ريال، لانجنيز عسل الغابة 500 جم ب 87.95 ريال، بدلا من 120 ريال.

عروض وتخفيضات السعودية اليوم

نستله رقائق ذرة وزن كيلو ب 17.95 ريال، بدلا من 30.25 ريال، حليب بودر من انكور وزن 2250 جم كامل الدسم ب 47.95 ريال، بدلا من 68.95 ريال، كيلو من الشوفان ب 9.95 ريال، سان دلفور مربي وزن 284 جم ب 11.95 ريال، بينت بتراند كو زبدة نكهات منوعة ب 21.95 ريال، بدلا من 32.75 ريال.