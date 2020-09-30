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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية احتفالات الذكري السنوية 42 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية احتفالات الذكري السنوية 42 وجوائز قيمة يقدمها هايبر بنده لعملائة، سحب على كوبون بنزين بقيمة 14.000 ريال، وسحب على أحدث موديلات السيارات ولمدة 6 اسابيع بجانب العروض على السلع الغذائية بأنواعها المختلفة الطازج منها والمعلب، ومنتجات العناية الشخصية، والأجبان، عرض الجبنة شيدر والكريمي القابلة للدهن 3 حبات وزن 900 جرام ب 30.95 ريال، و32 قطعة من الجبنة المثلثات ب 8.50 ريال، والشيدر قالب مطبوخ ب 12.95 ريال، 2 حبة من الزبادي وزن 500 جرام ب 5.50 ريال.
عروض هايبر بنده الأسبوعية احتفالات الذكري السنوية 42
جبنة موزاريلا مبشورة وزن 700 جم من فرسانا ب 18 ريال، بدلا من 22.95 ريال، كيس من الجبنة الموزاريلا بريزيدن وزن 900 جم ب 28.50 ريال، بدلا من 43.95 ريال، كيلو من الجبنة المبشورة برايد ب 27.95 ريال، بدلا من 37.50 ريال، جبنة الصافي وزن 900 جرام، ب 29.95 ريال، بدلا من 38.95 ريال، 4 حبات من الشيدر المطبوخ ب 16.95 ريال، بدلا من 24.20 ريال، جبنة لايت السنبلة وزن 250 جم ب 11.95 ريال.
عروض بنده الاسبوعية بالسعودية
عروض بنده علي شاي الربيع بأنواعه المختلفة تتضمن، شاي الربيع مذاق أقوي يتكون من 100 كيس ب 18.95 ريال، 2 حبة بدلا من 29.90 ريال، شاي فرط وزن 400 جم 2 حبة ب 16.50 ريال، بدلا من 33 ريال، ربيع إكسبريس 2 حبة العبوة 120 كيس ب 22.95 ريال، بدلا من 45.90 ريال، شاي ليبتون أكياس أو فرط الأحمر ب 10.95 ريال.
عروض هايبر بنده الاسبوعية على القهوة
قهوة مورنينج وزن 297 جم، وبوست ماكسويل 326 جم ب 29.95 ريالن بدلا من 43.95 ريال، كابوتشينو كلاسنو تتكون العبوة من 10 ظرف ب 21.95 ريالن خلطة القصيم للقهوة وزن 500 جم ب 20.95 ريال، بدلا من 26.75 ريال، قهوة إيطالى 3×1 العبوة تتكون من 30 ظرف على كافية ب 14.95 ريال، بدلا من 29.75 ريال.
عروض التسالي والحلويات من هايبر بنده
سعر كيس من شوكولاته مينيتشيرز جميع أنواعها وزن 150 جم ب 8.95 ريال، شوكولاته مينيز بالبندق جالكسي وزن 225 جم ب 12.95 ريالن شوكولاته مشكلة جواهر وزن 900 جم ب 54.95 ريال، بدلا من 83.95 ريال، 2 حبة من شوكولاتة جالكسي ب 4.95 ريال، كيس من الشيكولاته المشكلة وزن 500 جم.
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