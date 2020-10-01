نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنده هايبر عروض مميزة هذا الأسبوع على جميع السلع في جميع الفروع بالمملكة السعودية، تضم العروض والخصومات السلع الغذائية، واللحوم البيضاء والحمراء، والأسماك، والمعجنات، ومنتجات الألبان، والخضروات، والعصائر والمياه المعدنية، والمنظفات وغيرها، شاهد كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوعية .

كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوعية السعودية

نقدم لكم عروض وتخفيضات بنده هايبر لهذا الأسبوع، مرفق بالكتالوج الأسبوعي الخاص بعروضها، هذه العروض تبدأ من ن 30/9/2020 الى 6/10/2020 .

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كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوعية السعودية عروض السلع الغذائية

تقدم بندة معكرونة ماركة بيتوني عدد 2 كيس وزن 500 جرام بسعر 8.75 ريال بدلاً من 17.50 ريال، ومعكرونة ماركة حدائق السعودية 8 أكياس متنوعة وزن 400 جرام بسعر 10 ريال بدلاُ من 22 ريال، معكرونة سريعة التحضير 5 كيس بسعر 13.95 ريال بدلاً من 15.50، أرز العائلة بسمتي ابيض وزن عشرة كيلو بسعر 79.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال، أرز الوليمة بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 70.95 بدلاً من 85.50 ريال، أرز ابو كاس هندي ابيض بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 72.95 ريال بدلاً من 87.50 ريال، زيت عباد الشمس وزن 3 لتر 18.95 ريال، زيت ذرة ألفا وزن لتر ونصف بسعر 13.95 بدلاً من 19.95، زيت زيتون عافية وزن 500 مل بسعر 14.95 بدلاً 21.95.

عروض المنظفات

مسحوق للغسيل اريال مركز وزن خمسة كيلو بسعر 44.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال، مسحوق موبي للغسيل وزن عشرة كيلو 59.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال، مسحوق غسيل omo مركز وزن خمسة كيلو الكيس + كيس هدية نفس الوزن بسعر 58.95 ريال بدلاً من 146.50 ريال، سائل لغسيل الصحون برائحة الليمون من جينتو لتر بسعر 6.95 ريال بدلاً من 11.50 ريال، سائل مخصص لغسيل العبايات من تايد وزن 2.5 لتر بسعر 26.95 بدلاً من 34.94 ريال، منعم ومعطر للقماش من كمفورت وزن لتر ونصف بسعر 21.95 ريال بدلاً من 31.25 ريال.

عروض اللحوم والاسماك

كيلو كفتة بقري بسعر 27.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال، كيلو لحم مفروم بقري قليل الدسم بسعر 27.95 بدلاً من 33.95، كيلو لحم بقري قليل الدسم بسعر 28.95 بدلاً من 34.95، كيلو نقانق بقري بسعر 28.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال، كيلو لحم روستو بقري بسعر 33.95 بدلاً من 39.95، كيلو برجر بقري بسعر 29.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال، كيلو اسكالوب بقري بسعر 42.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال، اجنحة دجاج اليوم وزن 900 جرام 8.95 ريال بدلاً من 10.75 ريال، افخاذ دجاج كاملة سعر الكيلو 15.50 ريال بدلاً من 20.75 ريال، سمك سلمون نرويجي للكيلو (1/3 كيلو جرام)، بـ 39.95 ريال، ستيك سلمون نرويجي سعر الكيلو 49.95 ريال.