نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية على الشاشات والهواتف وأقوى التخفيضات الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية على الشاشات والهواتف، نقدمها لكم مع أقوى التخفيضات الأسبوعية المطروحة من بنده السعودية، وتجدون في هايبر بنده عروض الأسبوع 40، والتي تتضمن خصومات هائلة على أسعار الشاشات والهواتف داخل المملكة، حيث تتميز بنده بتخفيضاتها المتنوعة وأسعارها المغرية.

عروض بنده السعودية على الشاشات والهواتف وأقوى التخفيضات الأسبوعية

الأسعار المقدمة لكم في التالي هي الأسعار المعلن عنها لهذا الأسبوع في كافة فروع هايبر بنده وحتى نفاذ الكمية الخاصة بعروض الشاشات والهواتف الذكية، والعروض أًتيحت من يوم الأربعاء الموافق 132 صفر 1442هـ، وتستمر لمدة أسبوع حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 صفر 1442 هـ.

عروض هايبر بنده على الشاشات

تليفزيون توشيبا 43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي، بدلًا من 1204 ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا 55 بوصة مع ريسيفر داخلي، بسعر 1999 ريال سعودي، بدلًا من 2299 ريال سعودي.

تليفزيون سكاي وورث 65 بوصة، بسعر 2199 ريال سعودي، بدلًا من 3066 ريال سعودي.

تليفزيون سكاي وورث 32 بوصة، بسعر 399 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على مستلزمات الهواتف

سماعة رياضية اس بس اس 1+1، بسعر 89 ريال سعودي.

سماعات أبل أير بودس سلكية، بسعر 185 ريال سعودي لسماعات الآيفون 7، وبسعر 165 ريال سعودي لسماعات آيفون 6 وآيفون 6 اس.

كابل أيفون، بسعر 109 ريال سعودي لمقاس 1 متر، وبسعر 185 ريال سعودي لمقاس 2 متر.

شاحن متنقل جوي رووم 1+1، 20000 مللي أمبير، بسعر 109 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على هواتف هواوي

هاتف هواوي نوفا 7 أي، بسعر 1049 ريال سعودي، بدلًا من 1149 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 8 بي، بسعر 849 ريال سعودي، بدلًا من 930 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 بي، بسعر 699 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على هواتف أونور

هاتف أونور 9 اكس مع هدية مميزة، بسعر 899 ريال سعودي.

هاتف أونور 10 أي برو، بسعر 749 ريال سعودي، بدلًا من 985 ريال سعودي.

هاتف أونور 9 أي مع هدية مميزة، بسعر 549 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على هواتف سامسونج

هاتف سامسونج أي 31، بسعر 899 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 21 إس، بسعر 749 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 10 إس، بسعر 499 ريال سعودي.

ويهذا نكون قد إنتهينا من سرد كافة التفاصيل عن عروض بنده السعودية على الشاشات والهواتف، ونذكركم أن العروض مستمرة لمدة أسبوع فقط، حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 صفر 1422هـ.