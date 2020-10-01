نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الموفرة على مستلزمات المنزل والأجهزة المنزلية حتى يوم 6 أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على مستلزمات المنزل والأجهزة المنزلية مستمرة معنا حتى يوم 6 أكتوبر 2020، والعروض تتنوع مابين إليكترونيات وأدوات خاصة بالمنزل، كما يوجد تخفيضات على أدوات الطهي والأجهزة الكهربائية.

عروض بنده على مستلزمات المنزل والأجهزة المنزلية حتى يوم 6 أكتوبر

نعرض لكم في السطور التالية كافة عروض بنده الأسبوعية الخاصة، والتي بدأت يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمر 2020، وتستمر العروض بهايبر بنده السعودية حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، أي في الفترة ما بين 13 و 19 صفر 1422.

خصومات هايبر بنده على مستلزمات المنزل

مقلاة أسترا بسعة 1.5 لتر، بسعر 50 ريال سعودي، بدلا من 72 ريال سعودي.

إبريق باسباتشي بعرض خاص جدا، عند شرائك للمنتج تحصل على قطة أخرى مجانا، ويمكن الحصول على العرض بسعر 18 ريال سعودي.

صحن للحلوى نيو كارين لومينارك، الصحن مقاس 19 سم، وتحصلون عليه مع زبدية لومينارك إسينسي بسعر 9.10 ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 1 لتر بسعر 60 ريال سعودي، بدلا من 87 ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 1.5 لتر بسعر 70 ريال سعودي، بدلا من 101 ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 80 ريال سعودي، بدلا من 113 ريال سعودي.

طقم ملاعق عشاء لامبارت مكون من 6 قطع، بسعر 15 ريال سعودي، بدلا من 21 ريال سعودي.

وعاء تحضير للقهوة لامبارت مقاس 7.5 سم بسعر 18 ريال سعودي بدلا من 25 ريال سعودي.

وعاء تحضير للقهوة لامبارت مقاس 8.5 سم بسعر 19 ريال سعودي بدلا من 26 ريال سعودي.

وعاء تحضير للقهوة لامبارت مقاس 9.5 سم بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 29 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية على الأجزة المنزلية

مكيف شباك وايت وستنجهاوس 17.800 BTU، بسعر 1099 ريال سعودي، بدلا من 1499 ريال سعودي.

مكواة بخار فيليبس بقوة 1400 وات، بسعر 79 ريال سعودي، بدلا من 109 ريال سعودي.

غسالة وايت وستنجهاوس تتسع لـ 9 كيلو جرام من الملابس، بنظام التعبئة العلوية، بسعر 599 ريال سعودي، بدلا من 749 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية اريتي بقوة 1600 وات، بسعر مميز 109 ريال سعودي، بدلا من 219 ريال سعودي.

ملمس الشعر فيليبس BHH880،بسعر خاص لفتروة محدودة 199 ريال سعودي، بدلا من 309 ريال سعودي.

إستعرضنا سويًا عروض وخصومات بنده الأسبوعية المتاحة حتى يوم 19 صفر 1422، والعروض متاحة على كافة مستلزمات المنزل وأدوات الطبخ، وأيضًا الأجهزة المنزلية الكهربائية.