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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التميمي الأسبوعية وأقوى العروض المضاعفة والموفرة حتى 6 أكتوبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى عروض التميمي الأسبوعية، وتخفيضات هائلة على أسعار المنتجات، فقط لمدة محدودة بدءًا من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، حيث يُقدم التميمي المنتجات بأسعار موفرة وخصومات كبيرة، وتنطبق هذه الخصومات على منتجات العناية الشخصية مثل منتجات العناية بالجسم والشعر والبشرة، المنتجات الغذائية من أطعمة مجمدة وأطعمة للفطور، مستلزمات النظافة، وكافة مستلزمات المنزل.
أجدد عروض التميمي الأسبوعية
تمتعوا بأجدد عروض التميمي الأسبوعية، وعروض مضاعفة 1+1 لمجموعة كبيرة من المنتجات، فقط لمدة محدودة تبدأ من 13 صفر 1442هـ حتى 19 صفر 1442هـ.
عروض مضاعفة في التميمي على جميع المنتجات
- عرض 1+1 أرز كالروز من أبو بنت، وزن 5 كيلوجرام، بسعر 49.95 ريال سعودي.
- عرض 3 عبوات تونة بيضاء من بوتان، بسعر 11.50 ريال سعودي.
- عرض 1+1 سناكس رقائق البطاطس من برينجلز بنكهات عديدة، وزن 200 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عرض 1+1 مناديل مضادة للبكتيريا من لايفبوي، كل عبوة مكونة من 10 مناديل، بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عرض 1+1 عبوة مربى بنكهات متنوعة، وزن 400 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عرض فحم طبيعي وزن 4 كيلوجرام، بالإضافة إلى فحم وزن 2 كيلوجرام هدية، بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عرض 1+1 مسحوق غسيل وزن 2 كيلوجرام ونصف من تايد، بسعر 34.95 ريال سعودي.
عروض التميمي الأسبوعية على أصناف متنوعة
- عبوة نسكافيه جولد بليند، وزن 200 جرام، بسعر 26.95 ريال سعودي.
- أرز سيلا بسمتي من الوليمة، وزن 10 كيلوجرام، بسعر 66.95 ريال سعودي.
- دجاج مجمد وزن 1100 جرام من ساديا، بسعر 123.95 ريال سعودي.
- زيت زيتون بكر، حجم 2 لتر، بسعر 35.95 ريال سعودي.
- تمر خلاص الأحساء، وزن كيلوجرام، بسعر 6.95 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل من أكسترا وايت، وزن 10 كيلو، بسعر 39.95 ريال سعودي.
- مناديل للوجه مكونة من طبقتين، بسعر 7.50 ريال سعودي.
- سائل غسيل الصحون من فيري حجم 1.05 لتر و لتر ونصف، بسعر 16.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.
- معطر للجو من فيبريز بروائح ساحرة، 300 مل، بسعر 11.95 ريال سعودي.
تخفيضات التميمي على منتجات العناية الشخصية
يُقدم التميمي عروض رائعة على منتجات العناية الشخصية، للعناية بصحة الأسنان، الشعر، والبشرة، وأيضًا العناية بالجسم، تعرفوا معنا على هذه العروض في النقاط التالية:
- شامبو هيد أند شولدرز حجم 360 مل و400 مل، بسعر 11.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.
- شامبو بانتين حجم 540 مل و600 مل، بسعر 16.50 ريال سعودي.
- معجون أسنان 100 مل من بارودونتكس أو معجون لتبييض الأسنان من سينسوداين 75 مل بسعر 25.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.
- معجون أسنان من كولجيت من مستخلصات طبيعية، 75 مل، بسعر 12.95 ريال سعودي.
- ماسك الطمي للبشرة من لوريال بأحجام 50 مل وأيضًا 150 مل، بسعر 21.50 للمنتج الواحد.
- جل إستحمام من فا بروائح متنوعة، 250 مل، بسعر 9.50 ريال سعودي.
- لوشن للجسم من نيفيا، 625 مل، بسعر 22.95 ريال سعودي.
- سبراي مزيل لرائحة العرق من نيفيا، 200 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض التميمي الأسبوعية وأقوى العروض المضاعفة والموفرة حتى 6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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