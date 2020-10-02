"فتاة جدة" تثير الغضب بعد تجولها بحمالة صدر وشورت (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٦ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابة تدعى جوج العبد الله، تظهر فيه وهي تتجول بالشارع العام في مدينة جدة، بملابس لا تتناسب مع الذوق العام في السعودية .

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وجاء تداول مقطع الفيديو بعد أن نشرته الشابة السعودية "جوج العبد الله" عبر حسابها على "سناب شات" وظهرت فيه وهي تتجول في مدينة جدة بملابس شبه عارية ما أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الفتاة هي وصديقة لها بملابس مكشوفة (فقط حمالة صدر وهوت شورت) في السيارة، ومن ثم تقوم بالنزول والمشي في أحد الشوارع العامة، وفي النهاية بأحد المولات، حيث كانت تتحدث عن حالة الجو الحارة في جدة.

وانتشر الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، كالنار في الهشيم، إذ دشّن المغردون وسما بعنوان "متعرية جدة" ليتصدر بدوره قائمة الترند في السعودية، مبدين غضبهم واحتجاجهم عما اعتبروها مجاهرة بالمعصية ومخالفة للذوق العام في المملكة.

وطالب مغردون الجهات المعنية بضرورة التحقيق في الحالة واعتقال الفتاة وصديقتها اللتين ظهرتا في الفيديو بسرعة. متسائلين حول من تكون هذه الفتاة ومن تكون صديقتها، وكيف سمح لهما أهلهما بالخروج بمثل هذه الملابس.

وجاء في تعليق أحد المغردين: "اول شي انا م اعرف هل هي عربيه او اجنبيه عموماً اذا كانت اجنبيه وداخله عندنا هنا لازم تحترم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا عموماً م اعرف كيف هي تفكر معرف وين عقلها بس يلا م اعرف كيف مسترخصه نفسها وجسمها بالطريقه هذي الله يهديها ي رب و يرجعها لعقلها بس بعد م يتم القبض".

وقال مغرد آخر: "حتى اللي معها نفس الشيئ انا مادري كيف يفكرون ويلبسون كذا عندنا وعارفين دينا الاسلام وعاداتنا وتقاليدنا قسم بالله لو اسافر بلاد الغرب مانسوي كذا كيف بلاد الاسلام".

وقال حساب ثالث: "لابد من معاقبهما من النيابه وعدم السكوت عن هالمهازل اللي تصير بشكل يومي من أشباه النساء المتشبهات بالغرب وننتظر خبر تم القبض عليها اليوم قبل بكره لان بلدنا مجتمع مسلم محافظ ع دينه وعاداته".

يُذكر أن هذه الفتاة هي واحدة من مشهورات السناب شات في المملكة.



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