3 علامات في الأظافر تتنبأ إصابتك بالسرطان.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أوضح طبيب الأورام الروسي ميخائيل مياسنيكان، كيفية التنبؤ بالإصابة بالسرطان عبر معاينة الأظافر. وأشار مياسنيكان، إلى أنه يمكن تحديد وجود الأورام الخبيثة بواسطة علامات مهمة بينها خطوط بألوان مختلفة في منطقة سرير الظفر؛ تتراوح بين البني والأسود وتكون منفردة أو متفرقة، أو تشغل الأظافر بأكملها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة) بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو) منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد ياسمين صبري تتصدر محركات البحث بصورة مسربة بالبكيني الضيق.. شاهد أمير شاهين يشعل الساحل الشمالي بحفل صاخب .. وحبيبته تراقص النجوم (فيديو وصور) Advertisements بعد إصابته بالفيروس.. شاهد ماذا كان يحدث بين ترامب وإيفانكا سراً في الغرف المغلقة "نوال" تعترف: تعبت من الدعارة وكنت بشتغل مجاملة (شاهد) "فتاة جدة" تثير الغضب بعد تجولها بحمالة صدر وشورت (فيديو) مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تثير موجة من الغضب (شاهد) أصطادته عيون متابعيها.. فهرية أفجان في موقف محرج بعد ظهور هذا الشيء في قميصها (صور) أرداف الكويتية روان بن حسين تعرضها لموقف محرج.. شاهد طالبة مصرية: صديقي عاشرني معاشرة الأزواج واجبرني على ممارسة الدعارة (فيديو) جلست على فخذيه.. بطلة مسلسل “لا تترك يدي” تظهر مع حبيبها في صور حميمية فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة ونصح الطبيب بمراقبة ظهور التشققات أو تكسر الأظافر، ووجود علامات نزف دمويّ تحت الظفر، ومراجعة الطبيب فورًا حال ظهور هذه العلامات. وقال: إذا لم يسفر علاج الفطريات أو الآفات المعدية في صفيحة الظفر عن نتائج جيدة بعد فترة طويلة، يجب عندها التوجه إلى طبيب الأورام فورًا.

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