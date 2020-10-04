نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص عروض اكسترا السعودية على الشاشات والهواتف والأجهزة والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمحبي إقتناء أحدث الأجهزة بإمكانيات عالية الجودة، إليكم ارخص عروض اكسترا السعودية على الشاشات الذكية ذات الجودة العالية والوضوح والصورة شديدة النقاء، بالإضافة للتخفيضات على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، ويمكنكم تصفح العروض في التالي وإختيار ما يتناسب مع حاجاتكم، وتعرض اكسترا السعودية extra المزيد من عروض الأسعار على العديد من المنتجات والعلامات التجارية المختلفة منها سامسونج، فيليبس، جيباس، لينوفو، هواوي، توشيبا، كلاس برو، وغيرها من كبرى العلامات التجارية في المملكة السعودية.

عروض اكسترا السعودية المميزة وأقوى الخصومات

تقدم شركة اكسترا السعودية المميزة العديد من العروض التوفيرية، وخصومات كبيرة على أسعار الشاشات التلفزيونية المميزة والذكية، بمختلف الأحجام، تقدم extra السعودية أقوى العلامات التجارية والأفضل من حيث الجودة والإمكانات التقنية المميزة بأسعار منافسة، كما تقدم إمكانية التقسيط للعملاء بخطط تقسيط مختلفة، وتوفر إمكانية الشحن للمنزل، بالإضافة لخدمات إسترجاع المنتجات بمقابل مادي، ويمكنكم تصفح العروض فيما يلي.

ارخص عروض اكسترا السعودية على الشاشات

شاشة تلفزيون سامسونج سمارت تي في، 65 بوصة، عالي الجودة والوضوح والنقاء، بسعر 6599 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون كلاس برو سمارت تي في، 55 بوصة، عالي الجودة وفائق الوضوح، بسعر 2399 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون فيليبس سمارت تي في، 65 بوصة، عالي الجودة والنقاء، بسعر 3999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون فيليبس سمارت تي في، 50 بوصة، عالي النقاء والوضوح، بسعر 1999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون توشيبا سمارت تي في، 65 بوصة، عالي الجودة والنقاء، بسعر 3999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون كلاس برو، 50 بوصة عالي النقاء والوضوح بسعر 1039 بدلًا من 1599 ريال سعودي.

ارخص عروض اكسترا السعودية على الهواتف

هاتف هواوي واي 6 برايم، لون أزرق، 32 جيجا بسعر 569 ريال سعودي.

هاتف سامسونج إس 10 بلس، 128 جيجا، لون أبيض، بسعر 3949 ريال سعودي.

هاتف فيفو إس 1 برو، 128 جيجا، لون أزرق، بسعر 1319 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 10، 64 جيجا، لون أزرق، بسعر 769 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10، 256 جيجا، لون أسود أورا، بسعر 3829 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي إيه 71، 128 جيجا 5G، لون أزرق أو أسود بسعر 1699 بدلًا من 1949 ريال سعودي.

هاتف سامسونج حالاكسي إس 20، 128 جيجا، لون رمادي بسعر 2679 بدلًا من 3399 ريال سعودي.

هاتف اونور 10 أي، 128 جيجا لون أحمر أو أزرق، بسعر 749 بدلًا من 985 ريال سعودي.

ارخص عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

وحدة تبريد روتاري، بارد فقط بسعر 1799 ريال سعودي.

جهاز قلاية هوائية من فيليبس، 800 جرام، 1425 وات، لون أسود، بسعر 569 ريال سعودي.

ثلاجة دايو 2 باب، 23.3 قدم، لون أبيض، بسعر 6696 ريال سعودي.

فرن كهربائي بيكو، 60 * 60 سم، 4 شعلة، لون أبيض، 1599 ريال سعودي.

مكنسة فيليبس باور برو، بدون كيس، 1800 وات، بسعر 499 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية لغسيل السجاد والأرضيات، تقنية هيت وايف، 800 وات، بسعر 1509 ريال سعودي.

مكيف جداري إل جي 24000 وحدة بسعر 4070 بدلًا من 4270 ريال سعودي.

مكيف جداري كارير بارد، 18000 وحدة بسعر 2756 بدلًا من 1956 ريال سعودي.

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