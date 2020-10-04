نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عروض بنده على منتجات التعقيم والتطهير ومستلزمات التنظيف في بنده السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على منتجات التعقيم ومواد التطهير يقبل عليها الكثير من المستهلكين بسبب الظروف الراهنة، كما يقبلون على مستلزمات التنظيف كذلك، وهذا يرجع إلى إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة الإهتمام بتعقيم الأيدي وتطهير الأسطح بصفة مستمرة؛ لمحاربة تفشي الفيروس والوقاية منه، ولذا تهتم عروض بنده بطرح كل ما هو متجدد من تخفيضات خاصة بمواد التعقيم والتنظيف.

اقوى عروض بنده على منتجات التعقيم والتطهير ومستلزمات التنظيف في بنده السعودية

نقدم لكم في التالي سرد مفصل بكافة تخفيضات بنده الأسبوعية المتاحة حاليًا في فروع بنده السعودية، بخصومات مستمرة حتى يوم 6 أكتوبر 2020، الموافق الثلاثاء 19 صفر 1422.

اقوى عروض بنده على منتجات التعقيم والتطهير

سائل ديتول مطهر ومعقم، حجم 750 مللي، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 38.25 ريال سعودي.

سائل ديتول منظف الأرضيات 3×1، حجم 1.8 لتر، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 41.25 ريال سعودي.

سائل جينتو مطهر ومنظف، حجم 3 لتر، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

سائل كلوركس مطهر ومبيض، حجم 3 لتر، بسعر 18.95 ريال سعودي.

مناديل كلوركس المطهرة، بإنتعاش الليمون، عدد 35 منديل، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 24.25 ريال سعودي.

اقوى عروض بنده على مستلزمات التنظيف

مسحوق غسيل اريال المركز، وزن 5 كيلو، بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل تايد المركز، وزن 5 كيلو، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي.

2 صندوق مسحوق غسيل تايد المركز، وزن 5 كيلو، بسعر 61.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

سائل باور جل اريال المركز أو باور جل اريال مع داوني، حجم 3 لتر، بسعر 31.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

شامبو تايد الأصلي لغسيل العباية أو تايد مع داوني، حجم 2.5 لتر، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية مكونة من مزيل البقع كلوركس للملابس البيضاء أو للملابس الملونة أو للملابس الملونة برائحة الزهور، حجم 3 لتر، مع مبيض كلوركس حجم 950 مللي، بالإضافة إلى هدية 1/4 جالون كلوركس مبيض، بسعر 25.95 ريال سعودي.

بهذا نكون قد إنتهينا من تقديم كل ما يخص عروض بنده السعودية على منتجات التعقيم والتطهير، وأيضًا كل ما يتعلق بمستلزمات التنظيف من مساحيق ومبيضات، والعروض متاحة بكل فروع هايبر بنده الموجودة داخل السعودية.