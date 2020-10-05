نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق المزرعة اليوم فقط الأثنين 5 أكتوبر بأسعار بنصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستفيدوا من أقوى عروض أسواق المزرعة اليوم بنصف الثمن على كافة المنتجات الغذائية وأيضًا مستلزمات المنزل، وذلك فقط في فروع أسواق المزرعة يوم الأثنين 5 أكتوبر 2020، الموافق 18 صفر 1442هـ، لذلك بادروا بتصفح منتجات أسواق المزرعة وشراؤها بخصم 50% على أسعارها، وذلك فقط طوال يوم الأثنين.

عروض أسواق المزرعة بالرياض اليوم بأسعار بنصف الثمن

تُقدم فروع أسواق المزرعة في الرياض وأيضًا عرعر، المنطقة الشرقية، سكاكا مجموعة من العروض على العديد من المنتجات، كالمنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل، وذلك بخصومات 50% على أسعار المنتجات، تابعوا النقاط التالية للإستفادة من عروض أسواق السعودية.

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عروض مستلزمات المنزل بأسعار بنصف الثمن

كرسي قابل للطي بألوان متعددة، سهل التنقل ومناسب للرحلات، بسعر 32 ريال سعودي بدلًا من 64 ريال سعودي.

مسحوق غسيل للملابس من أوفيرو، وزن 10 كيلو، بسعر 35.60 ريال سعودي بدلًا من 71.25 ريال سعودي.

مبيض للملابس من برايتكس، سعة 3.78 لتر، بسعر 5.45 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

منظف متعدد الإستخدامات، سعة 3 لتر، بسعر 12.60 ريال سعودي بدلًا من 25.25 ريال سعودي.

عروض المنتجات الغذائية في أسواق المزرعة

كيلو جبن شيدر أبيض من السنبلة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 50.95 ريال سعودي.

كيلو زيتون أسباني مقطع أخضر أو أسود بسعر 10.45 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

لتر زيت زيتون أكسترا من نهر الذهب بسعر 19.45 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

أرز سيلا بسمتي من شاليمار، وزن 10 كيلو، بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

كيلو بسكويت بالفانيليا بسعر 19.50 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي.

كيلو حلوى فواكه متنوعة من هاريبو بسعر 15.85 ريال سعودي بدلًا من 31.75 ريال سعودي.

كيلو شاروما دجاج أو كيلو شيش طاووق بسعر 20.45 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري بسعر 24.95 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات 50% على أسعار المنتجات في أسواق المزرعة بجدة

تُقدم فروع أسواق المزرعة في جدة، وأيضًا جازان، نجران، بنجرشي، ابو عريش، ينبع، ابها، الباحة عروض مميزة للغاية في يوم الأثنين الموافق 18 صفر 1442هـ، نستعرض لكم هذه العروض في النقاط القادمة.

عروض اللحوم في أسواق المزرعة

تمتعوا بأقوى عروض اللحوم بأسواق المزرعة في فروع جدة، ينبع، بلجرشي، تبوك، ضباء، أبها، نجران، جازان، أبو العريش، بالإضافة إلى خصومات 50% على اسعارها.

لحم غنم كتف بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

لحم غنم فخد بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

لحم بقري مفروم بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

لحم بقري توب سايد بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

عروض المنتجات الغذائية بخصومات 50%

كيلو جبن حلوم استرا بسعر 25.50 ريال سعودي بدلًا من 50.95 ريال سعودي.

بيتزا لحم من أسواق المزرعة بسعر 8 ريال سعودي بدلًا من 16 ريال سعودي.

كيلو جبن شيدر متنوع من فودستور بسعر 29.45 ريال سعودي بدلًا من 58.95 ريال سعودي.

عبوة تونا من المواسم، وزن 185 جرام، بسعر 2.90 ريال سعودي بدلًا من 5.80 ريال سعودي.

أرز مصري من الأهرام، وزن 5 كيلو، بسعر 14.85 ريال سعودي بدلًا من 29.75 ريال سعودي.

عسل أبيض من فولمر اكاسيا، وزن نصف كيلو، بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

للتعرف على أجدد عروض متاجر السعودية، والخصومات الهائلة التي عادةً ما تكون لفترة محدودة، العروض المضاعفة، وأيضًا العروض الأسبوعية، تابعونا أول بأول للإستفادة من هذه العروض والتخفيضات.