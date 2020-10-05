نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث وأقوي عروض أسواق المزرعة بالسعودية لشهر أكتوبر تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض أسواق المزرعة المنطقة الجنوبية نقدم لكم اليوم احدث العروض المتنوعة على العديد من المنتجات الغذائية الهامة في كل منزل ومتاحة في العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق المزرعة في الفترة من 30-30-سبتمبر-2020م وتنتهى العروض فى الثلاثاء 6-أكتوبر-2020م عروض المزرعة الخير قهوة تركية بالهيل 15,95 ريال، وكوفيك قهوة محمصة 19,95 ريال. نسكافية 3×1 ماي كب 35,95 ريال، وكيف المسافر قهوة عربية بالهيل، القرنفل،الزنجبيل 47,95 ريال. علي كافيه قهوة فرنسية \ كابتشينو كراميل 19,95 ريال، وكاتمونا قهوة نكهة قوية أفريقي 25,95 ريال. معتوق قهوة عادي أو هيل 12,95 ريال، ومعتوق قهوة خاصة محمص أو عربية خفيفة 14,50 ريال. عروض المزرعة فسم المخبوزات بتي فور لوكس 32,95 ريال، وفطيرة سبانخ بالجبن 7,25 ريال، وبيتزا هوت دوج 10.95 ريال. معمول تمربر 23,95 ريال، وكيك التمر السعودي بالشوفان 8,50 ريال، وفطيرة لبنة خضار 6,95 ريال، وخبز البرجر السادة 2,95 ريال، وفطيرة مشلتت سادة 3,25 ريال. عروض الخضروات والفواكه الطازجة تفاح أحمر 5,95 ريال، وعنب أبيض 8,95 ريال، وشمام 2,95 ريال،وخوخ 7,95 ريال.

ليمون صغير مصري 4,95 ريال، وملفوف أخضر 2,95 ريال، وباذنجان مدور 2.95 ريال، وثوم كيس صغير 2,45 ريال.

عروض اللحوم والدجاج، ولحم مفروم بقر 26,95 ريال، واسكالوب لحم 29,95 ريال، وبرجر لحم 29,95 ريال، ستراجانوف لحم 29,95 ريال.

شيش طاووق متنوع 23,95 ريال، ودجاج متبل للشوي 14,95 ريال، وعروض الأجبان المميزة من المزرعة، وجبنة قريش مصرية 19,95 ريال.

جبنة فيتا 9,95 ريال، وخير الجياد جبنة الفراشة 32,95 ريال، وبينار لبنة تركية 15,95 ريال، وحلاوة بالكاكاو 14,95 ريال، وجبنة رومي مصرية 23,95 ريال.

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