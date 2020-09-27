شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الوطنى الحر اللبنانى يعلن إصابة جبران باسيل بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التيار الوطني الحر إن السياسي اللبناني جبران باسيل ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد وإن الأعراض لديه خفيفة وذلك وسط زيادة لحالات الإصابة بالمرض في أنحاء البلاد.

وباسيل هو وزير سابق للخارجية وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون ويتزعم التيار الوطني الحر أكبر تكتل مسيحي سياسي في البلاد.

وقال الحزب في بيان إن باسيل اكتشف إصابته أمس السبت بعد إجراء عدة فحوص.

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وأضاف بيان الحزب "لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخرا،إذ لا يمكن الاتصال بهم إفراديا، وللاعتذار منهم ايضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك".

وأشار البيان إلى أن باسيل سينعزل في حجر ذاتي ويعمل عن بعد لكنه لم يذكر متى كان أحدث لقاء بينه وبين الرئيس عون البالغ من العمر 85 عاما.

وعقد سياسيون بارزون في لبنان اجتماعات متكررة في الأسابيع الماضية في إطار الجهود الرامية لتشكيل حكومة جديدة.

وشهد لبنان تصاعدا حادا في حالات الإصابة بكورونا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس. وسجلت البلاد زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية أمس السبت برصد 1280 إصابة بينما تسبب المرض في وفاة 340 على الأقل حتى الآن.