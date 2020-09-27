شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 4 حالات وفاة و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تأكيد إصابة 345 حالة جديدة، وتسجيل 718 حالة شفاء و4 حالات وفاة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 103,544 حالة، في حين بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 94.929 حالة، ووفاة 601 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأكدت الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل حالتي وفاة، و758 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 597 حالة، وعدد المصابين إلى 103 آلاف و199 حالة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، إذ تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

Advertisements