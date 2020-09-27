الطيران العمانى يبدأ تشغيل رحلاته لـ 18 مدينة حول العالم أول أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الطيران العُماني "الناقل الوطنى لسلطنة عمان" تشغيل رحلاته المجدولة إلى 18 مدينة في 12 دولة حول العالم وذلك بدءا من أول أكتوبر المقبل، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن رحلات الطيران العُماني بين مسقط ودبي بواقع رحلتين أسبوعيًّا خلال أيام السبت والخميس اعتبارًا من 1 وحتى 24 من شهر أكتوبر القادم. وأكد الناقل الوطني للسلطنة التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل للمسافرين على متنه، وضرورة ارتداء الكمّامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلات الطيران العماني، موضحًا أنه سيطبق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في كافة الأوقات.

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