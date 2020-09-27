شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 620 إصابة جديدة بكورونا وتسع وفيات بين الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة في أحدث بياناتها‭‭‬ .

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن مدينة القدس سجلت خلال اليومين الماضيين 170 إصابة.

وأضافت أن محافظة الخليل سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم بإجمالي 119 إصابة تلتها محافظة نابلس بواقع 83 إصابة. وسجل قطاع غزة 66 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 44 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقالت وزارة الصحة في بيان منفصل إن هناك نقصا حادا في مواد الفحص للكشف عن فيروس كورونا.

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وأضافت الوزارة في بيانها "نظراً لإتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية (100 ألف فحص)، وذلك بسبب تخزينها غير الملائم قبل وصولها إلى وزارة الصحة نتيجة للتأخير في تنسيق دخولها ... فقد تراكمت مئات العينات منذ صباح يوم الأربعاء الماضي في مختبرات الوزارة".

وتحتاج المواد التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية من دول أخرى المرور عبر نقط الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها "ضغطت على الشركات الخاصة بتوريد المواد المخبرية لإيصال مواد الفحص بأسرع وقت ممكن، وقد كان منتظراً وصولها يوم الأربعاء عصراً أو الخميس، وقد واصلت الطواقم الطبية سحب العينات أيام الأربعاء والخميس والجمعة".

وقالت "إلا أن الشركة التي رسا عليها عطاء توريد هذه المواد لم تستطع توصيلها، كما هو ملزم لها، لذا فقد تم إجراء الفحوصات على العينات ذات الأولوية القصوى فقط، وهي عينات (من لديهم أعراض حادة، الطلبة المسافرين، المحولين للمستشفيات)، وبناء على ذلك فقد جرى إتلاف بقية العينات ولم يتم فحصها لعدم توفر المواد اللازمة لذلك".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 49192