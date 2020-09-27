شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن اتفاق الطرفان المتحاربان باليمن على تبادل 1081 محتجزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان خلال محادثات في سويسرا على تبادل 1081 محتجزا وأسيرا.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن الطرفين إلى الاستفادة من "الإنجاز المهم للغاية" والتحرك معا صوب اتفاق عبر التفاوض من أجل سلام دائم في اليمن.

Advertisements وكانت قد قالت مصادر اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين فى اليمن اتفقا على تبادل نحو ألف أسير خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة فى إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الطرفين المتحاربين إلى توفير الأمن والضمانات اللوجيستية "حتى تنتقل هذه العملية من الورق إلى أرض الواقع".