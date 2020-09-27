رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان يدين استهدفت الإرهابيين موقع تابع للجيش

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان حسان دياب العملية الإرهابية التي وقعت فجر اليوم الأحد، واستهدفت مركزا للجيش شمالي البلاد على نحو أدى إلى مقتل عسكريين اثنين خلال التصدي للمجموعة الإرهابية المسلحة، وأثنى دياب – في بيان – على بسالة ضباط وجنود القوات المسلحة في الموقع العسكري وتصديهم للهجوم الإرهابي المسلح، مثمنا تضحيات المؤسسة العسكرية دفاعا عن لبنان وأهله ومنع افتعال الفتن والمشاكل في ظل الأزمات الصعبة التي تمر بها البلاد.

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على صعيد متصل، نوه دياب بنجاح شعبة المعلومات (الاستخبارات) في جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) في تصفية مجموعة إرهابية مسلحة تابعة لتنظيم داعش في منطقة وادي خالد شمالي البلاد، مشيدا بالإنجاز الأمني الذي تحقق في مواجهة الإرهاب.

وكانت القوة الضاربة بشعبة المعلومات تؤازرها وحدات من الجيش اللبناني، قد نفذت أمس مداهمة أمنية واسعة بمنطقة وادي خالد التي تقع بمحافظة عكار، حيث حاصرت مجموعة إرهابية مسلحة وشديدة الخطورة في إحدى البنايات المهجورة، وجرى تبادل لإطلاق النيران لساعات طويلة، كما تم قصف البناية وتصفية العناصر الإرهابية التي تحصنت بداخلها، فضلا عن ملاحقة عناصر إرهابية أخرى بالمنطقة.

