شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة برتل معدات التحالف الدولي فى ذى قار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولى فى محافظة ذي قار، وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس، أن هناك قلقا إزاء الأمن فى البلاد بسبب تزايد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابى فى بعض المناطق.

وقال حسين - فى لقاء أجراه مع قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية خلال محطته الأخيرة بالعاصمة باريس من جولته الأوروبية الأخيرة أذيع أمس السبت، إنه من خلال التعاون مع العديد من الدول الأخرى، فقد اكتسبت جميع قوات الجيش والبيشمركة والتعبئة الشعبية وخدمات الأمن في بلاده خبرات مختلفة في مكافحة التنظيم الإرهابي، "لذلك نحن على يقين أنه بإمكاننا قتال داعش".

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غير أنه نوه: "لا نزال في حاجة إلى التعاون مع العديد من الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بداعش لأنه ليس تنظيما محليا بل دوليا ولديه جذور ودعم من العديد من الأماكن الأخرى وأنه تمكن من التوسع، فهو ليس فقط في العراق وسوريا إنما وصل أيضًا إلى بعض دول شمال أفريقيا".

وبسؤال حسين بشأن إحصاءات الأمم المتحدة التي أشارت إلى وجود نحو 10 آلاف مقاتل من صفوف داعش في سوريا والعراق، أعرب حسين عن اعتقاده أن هناك أكثر من ذلك العدد، موضحًا "ربما يوجد 10 آلاف مقاتل من داعش، لكن في حال تحدثنا عن داعمي التنظيم فهم كثر".