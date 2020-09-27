شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني تعقد اجتماعها الـ 16 عبر الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال- إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، الاجتماع (16) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وذلك غدا الأحد عبر تقنية الفيديو

يأتى ذلك في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 16/1/2020، كونفرانس.

وسيمثل الأمانة العامة في الاجتماع السفير دكتور قيس العزاوي- الأمين العام- رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ووزير مفوض/ د. فوزي الغويل- مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وسيشارك في الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.

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وستناقش اللجنة عدداً من البنود، على رأسها: بند "متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني". كما سيتم استعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تطوير وتفعيل وإطلاق البث التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد للجنة، وكذلك سيتم دراسة المسودة الأولية لاتفاقية التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي العالمية (Facebook- Instagram- LinkedIn).

ومن المقرر أن تصدر اللجنة توصياتها بخصوص بنود جدول الأعمال ليتم رفعها بعد ذلك إلى اجتماعي الدورة العادية (95) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية (13) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمزمع عقدهما قبل نهاية العام الحالي.