شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يعلن استمرار العمل للاتفاق على توقيت إطلاق سراح الأسرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأحد، إن العمل سيستمر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على توقيت إطلاق سراح الأسرى.
وأوضح جريفيث أنه يأمل أن يشجع اتفاق تبادل الأسرى الطرفين المتحاربين على اتخاذ خطوة أخرى لحل الخلافات الأخيرة والاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى اليمن.
وقال جريفيث لرويترز، إن الأمم المتحدة تنشد وقفا لإطلاق النار في اليمن تصحبه إعادة فتح الموانئ والمطارات ويعقبه "حل سياسي".
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