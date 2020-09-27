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اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أمس، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وشدد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - على أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

 

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كانت مقاتلات التحالف شد شنت في 12 سبتمبر الجاري عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

 

وأفاد شهود عيان بأن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

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