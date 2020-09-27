شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الليبية تعلن تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الليبى تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 333 حالة جديدة و203 حالات مخالطة، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 32 ألفًا و364 حالة، وأشار المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد، إلى أنه تم تسجيل 296 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 18 ألفًا و128 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 21 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة 520 حالة. وأوضح أنه تم تسلم 3048 عينة من عدد من المختبرات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، وجاءت نتيجة 536 منها إيجابية (333 جديدة - 203 مخالطين)، و2512 سلبية.

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