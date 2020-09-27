شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن موقفها الوبائي اليومي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه تم تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3755 حالة شفاء، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل 55 حالة وفاة بالفيروس.