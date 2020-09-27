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التحالف العربى يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين شمال شرق صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية ، تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين شمال شرق صنعاء، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع الجوي الحوثية التي تم تدميرها من طراز "سام6"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق انتهت الاتفاقات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، فى الوقت الذى تواصل فيه منظمات حقوقية يمنية توثيق انتهاكات للمليشيات الحوثية، ووفقا لموقع العربية، فإن لجنة شؤون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين اتفقت برعاية من مكتب المبعوث الأممى على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرا ومعتقلا من الطرفين.

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الاتفاق الذى تم التوقيع عليه يشمل الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثى، وقبلها أعلنت الحكومة اليمنية، أن فريقا حكوميا سيتوجه إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة فى اجتماع مع ميليشيات الحوثى برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.

 

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