شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار دولار خسائر قطر فى الطيران بسبب كورونا ودعم الإرهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على إعلان مجموعة الخطوط الجوية القطرية تكبدها خسائر صافية قدرها 1.9 مليار دولار للعام 2019-2020، وسط أزمة كورونا التي طالت قطاع السفر العالمي.

وقال في مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز": "المقاطعة العربية مصر السعودية البحرين الإمارات لقطر لدعمها الإرهاب منذ 3 سنوات لها تأثير كبير في ذلك، فضلًا عن العلاقات المتوترة بين قطر والعديد من الدول بجانب العوامل التي أشركت نفسها فيها مثل دعم جماعات إرهابية".

وتابع: "الكشف عن قضايا فساد كبير تسبب في ضعف ثقة المستثميرن في الاقتصاد القطري ما أدى إلى هذه الانهيار".

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وعن العمالة، قال: "منظمة العمل الدولية وجهت لومًا شديدًا لقطر بسبب أوضاع العاملين، وكل هذه المشكلات لا يتم حلها بتقديم الحوافز أو بجدولة الديون".

ومن جانب اخر، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة في وقت سابق، بسبب ارتفاع معدل التضخم خلال تلك الفترة، وتراجعت تلك النسب مع مرور الوقت، حتى أعلن البنك المركزى انخفاض معدلات التضخم بنسب مقبولة، وكان من الطبيعى أن يخفض البنك المركزى الفائدة مع انخفاض نسب التضخم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "كل اللي عمل شهادات استثمارية قبل قرار تخفيض الفائدة هتفضل فائدتها زي ما هي، لأن ده تعاقد بين البنك وبين العميل بتاعه وتنتهي بنهاية الشهادة بتاعتها، وفي ناس بتقول أنا كنت بعتمد بشكل كبير على هذا العائد، وخلينا نقول أن الموضوع يعتمد على شقين، شق يعتمد على المستثمر، والذي كان شديد التضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، وده بيأثر على رغبة دخول مستثمرين جدد".

وقال: "خفض سعر الفوائد وتنشيط الاستثمار سيعمل على تخفيض الأسعار وتصبح في متنازل المواطن الذي يعتمد على فوائد الشهادات".