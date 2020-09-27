شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى يدعو للتنفيذ الفورى لاتفاق تبادل الأسرى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف: "نرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ودعا أمين عام مجلس التعاون الخليجى للتنفيذ الفوري لاتفاق تبادل الأسرى في اليمن.

وفى وقت سابق أدانت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية، طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها، وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ـ فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ـ عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركى المالكى، قال إن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.