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الرئاسات الثلاث فى العراق تؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرئاسات الثلاث فى العراق على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً كان ينقل معدات للتحالف الدولى فى ذى قار، وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولى المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقى العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة فى ناحية البطحاء فى محافظة ذى قار".

وأضافت الخلية أن "ذلك أدى إلى أضرار بإحدى سيارات الرتل، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

 

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