شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يقرر تعيين مدير عام جديد لهيئة جودة التعليم ورئيس لهيئة النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد ، مرسوم بتعيين مدير عام جديد لهيئة جودة التعليم ورئيس لهيئة النفط، بحسب وكالة الانباء البحرينية، "بنا".

وجاء نص المرسوم رقم (62) لسنة 2020 بتعيين مدير عام فى هيئة جودة التعليم والتدريب، جاء فيه: يُعين الدكتور طارق محمد السندى مديرًا عامًا للإطار الوطنى للمؤهلات والامتحانات الوطنية فى هيئة جودة التعليم والتدريب بدرجة وكيل مساعد، على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الجريدة الرسمية.

كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (63) لسنة 2020 بتعيين نائب رئيس تنفيذى فى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، جاء فيه: يُعين السيد فيحان محمد ناصر الفيحانى نائبًا للرئيس التنفيذى للسياسات والرقابة فى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل مساعد، على وزير النفط تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الجريدة الرسمية.

وصدر عن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم (24) لسنة 2020 بتعيين مديرين فى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جاء فيه: المادة الأولى:

يُعين فى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل من:

1- السيد عقيل عبدعلى بوحسين مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية

Advertisements

2- السيد مصطفى عقيل عبدالله الشيخ جعفر مديراً لإدارة التفتيش والسلامة المهنية

المادة الثانية:

على وزير العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.