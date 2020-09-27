شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يستجيب لشكوى سيدة ويأمر بإخلاء منطقة القادسية من العمال والعزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء منطقة القادسية من جميع العمال والمخالفين، ابتداءً من اليوم، جاء ذلك بعد أن استمع لشكوى مواطنة عن طريق برنامج «الخط المباشر» الذى يذاع عبر تلفزيون وإذاعة الشارقة من وجود أعداد كبيرة من مساكن عزاب عشوائية بالمنطقة، ما يشكل تهديداً للأسر المقيمة فى تلك المنطقة، بحسب صحيفة "الرؤية" الاماراتية.

وأكدت الشاكية أنها تواصلت هاتفياً مرات عدة مع الخط الساخن ببلدية مدينة الشارقة المخصص لاستقبال شكاوى وملاحظات الجمهور، فيرد عليها الموظفون المختصون بأن هذه الإشكالية متكررة ولا يوجد لها أى حلول.

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من جانبه، أشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفى إلى وجود بعض الأشخاص الذين يؤجرون للعزاب والعمال وكذلك عوائل عدة فى مناطق كثيرة بالإمارة، دون الحصول على ترخيص من البلدية، مؤكداً أنه سوف يتم البدء الفورى فى العمل لتنفيذ توجيهات حاكم الشارقة، عبر إخلاء جميع العمال المخالفين والذين يقيمون فى مناطق غير مخصصة لهم.