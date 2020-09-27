شكرا لقرائتكم خبر عن حماس حركة احتلال لا مقاومة.. مخطط تركي- قطرى لسيطرتها على الضفة مثل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية النقاب عن مخطط تركي- قطري- تنفذه حماس للسيطرة على الضفة الغربية، مثلما حدث في قطاع غزة، وتحويل الأراضى الفلسطينية إلى أراضى خاضعة للحكم الحمساوى.

وأوضحت التقارير أن تركيا تدفع بحركة حماس وقيادتها نحو الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المخابرات التركية تستعين بالأموال القطرية المقدمة للسلطة الفلسطينية من أجل سيطرة حماس على الضفة مثل قطاع غزة.

وأكد التقرير، أن هناك خطرًا حقيقيًا من استجابة السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس لمغازلة الرئيس التركي، ليكون راعيًا لها وبديلًا عن الأشقاء العرب الكبار، مشيرًا إلى أن تركيا طرحت بالفعل هذه الخطة.

وأشار التقرير إلى أن نصف هذه الخطة يتمثل بتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وفق الرؤية التركية، وعلى أساس التحضير للانتخابات التشريعية، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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وأكد التقرير أن تركيا تمتلك ”المحفظة المنتفخة“ والمتمثلة في قطر، وأنه كما في سوريا، والعراق، واليمن، تعرف تركيا وإيران كيفية التنافس مع بعضها البعض دون تبادل الضربات.